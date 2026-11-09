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Nakon što je prošle nedelje zapaljen auto Uroša Živkovića, mnoge njegove kolege rešile su da progovore kako o tom slučaju, tako i o estradnoj mafiji koja reketira pevače, a o kojoj se sve više priča i piše. Među onima koji su se oglasili, bila je i pevačica Ljupka Stević koja je dala svoj osvrt na nemilu situaciju koja je zadesila Uroša i druge kolege, ali je otkrila i da je i ona sama ugrožena.

- Meni nije jasno što se to desilo Urošu, on je divan momak, kulturan, vredan, mislim da je to bila neka greška - rekla je Ljupka pred kamerama "Premijere - Vikend Specijala".

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

Pevačica je potom progovorila o slučaju koleginice Monike Ivkić koja je nedavno tvrdila da je zadobila modrice od vlasnice kluba u Nemačkoj kada je nastupala:

"I ja sam ugrožena, prepustila sam sve policiji"

- Nedavno je moja koleginica Monika Ivkić doživela nasilje na nastupu od vlasnice kluba gde je nastupala, te je objavila snimak sa modricama, to je meni strašno, ja sam stala uz nju tada. Ja imam čudnu narav, ali nisam imala te situacije, mada moram da kažem da i ja jesam ugrožena, ali ne dam se, prepustila sam sve policiji i nadležnim organima. - rekla je Ljupka i dodala:

Inače, o tom slučaju se oglasila i vlasnica tog kluba za Kurir, detaljnije pročitajte OVDE, a u galeriji ispod pogledajte fotografije pretučene pevačice:



1/4 Vidi galeriju Monika Ivković Foto: Printscreen

- Mi živimo u fejk vremenima, gde ljudi nose fejk stvari, ali to je bitno da se zna, jer na granici i na aerodormu mogu da imaju problem zbog toga - istakla je pevačica.

Govoreći o svom poslu i načinu života, otkrila je da je jako umorna, ali da uprkos svemu ne staje sa radom:

"Jako sam umorna"

- Jako sam umorna, svaki dan obaveze, probe, studio, privatne stvari, sve je to život, malo problemčića, ali ja samo pun gas idem napred. Spremam novi album, a do kraja godine će izaći tri nove pesme, koje su najava za nov album. Ove godine slavim 15 godina karijere, i bilo je teško, radila sam mnoge svirke, i ako tada nisam odustala, što bih sada odustala kada je lakše i kada se ulaže u muziku - rekla je Ljupka.

1/4 Vidi galeriju Ljupka Stević u emisiji "Premijera Vikend - Specijal" Foto: Printscreen Pink

Kada je reč o ljubavi, otkrila je da nije istina da staje na ludi kamen, mada i dalje veruje u ljubav:

- Nije istina, ne udajem se, bar ne da ja to znam, ali moram da kažem da verujem u ljubav i sudbinu, da tu ima prave ljubavi i ja volim da vidim ljude u poznim godinama kako idu zajedno svuda - zaključila je Ljupka u pomenutoj emisiji.

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