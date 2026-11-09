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Na zvaničnom Instagram profilu influensera i jutjubera Baka Praseta objavljena je informacija da je priveden, nakon čega se ova vest proširila društvenim mrežama.

Ispod ove objave potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta prenosimo u celosti:

"VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Bogdan - Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor.

Baka Prase tim"

Baka Prase Foto: Printscreen Instagram

Ekipa Kurira trenutno pokušava da sazna pravu istinu o ovom slučaju, s obzirom na to da nadležni organi još uvek nisu potvrdili da li je reč o lažnoj vesti na internetu ili se iza svega krije mnogo ozbiljnija priča.

Prema njegovim rečima i ranije je završio pred policijom

Podsetimo, on je svojevremeno bio na putovanju u Monaku, gde se kretao svojim automobilom vrednim 700.000 evra. Tom prilikom, zbog preglasnog turiranja jakog motora, prema njegovim rečima, završio je pred lokalnom policijom.

Tom prilikom je javno objasnio kako je došlo do toga da navodno postane glavna atrakcija, dok se kretao ka prijatelju u sam centar grada.

Oko njegovog skupocenog automobila tada se navodno okupio veliki broj ljudi koji su tuda prolazili, pa su ga snimali i, kako je ispričao, tražili da pokaže snagu svog vozila.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase u Telcastu otkriva da otac nije govorio sa njim Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

- Idem u centar Monaka da pokupim Minimuma i ne kontam da idem u centar Monaka. Kad ono u ulici njih 300 stoje sa strane i snimaju me svi. Meni samo kroz glavu prolazi da mi je ispao deo od auta i da će mi se smejati ljudi. Ljudi su mi tražili da turiram da čuju auto i to sam uradio. Znate da je na ovim kolima limitirano turiranje na 4.000 obrtaja, a ja sam se kretao i turirao sam ga na 6.000 obrtaja. Znate kako je pucalo - objasnio je on.

Njegovo hvalisanje sa skupocenim automobilom i turiranjem dovelo ga je, prema njegovim rečima, do organa reda. Tada je ispričao da je reagovala policija, a potom je probao da se opravda prebacivajući krivicu na okupljene ljude.

- Prilazi mi odmah policajac i ja mu kažem: 'Izvini brate, oni su mi rekli da smem da turiram!'. On meni dođe i kaže: 'Ovo ti je poslednji put!'. I dalje nisam uhapšen, preživeo sam i držim se - objasnio je Baka Prase svojevremeno kroz smeh.

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