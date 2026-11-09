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Postoje glasovi uz koje odrastamo, pesme u kojima čuvamo najlepše uspomene i susreti koji zato imaju posebno značenje. Upravo takav susret očekuje Beograd 31. decembra, kada će jedna od najvećih i najvoljenijih folk zvezda, Dragana Mirković, prvi put u svojoj karijeri pevati za doček Nove godine u srpskoj prestonici.

Posle decenija tokom kojih je svojim glasom, toplinom i neiscrpnom energijom osvajala publiku širom sveta, Dragana će najčarobniju noć u godini podeliti sa beogradskom publikom. Njen nastup u prostoru Casa Lusso ovo će ujedno biti i svečano otvaranje ovog ekskuzivnog objekta.

Posebno veče

Za publiku koja je uz njene pesme volela, slavila, tugovala i ponovo pronalazila osmeh, biće to prilika da u novu godinu zakorači uz glas koji povezuje generacije. Bogata karijera i hitovi koji odolevaju vremenu obećavaju veče zajedničkog pevanja, radosti i emocija koje će trajati i dugo posle ponoći.

Posebnost Draganinih nastupa oduvek je bila u bliskosti sa ljudima koji je vole. Osmeh, iskrena emocija i ljubav koju nesebično deli sa publikom učinili su je umetnicom čiji se koncerti pamte i po pesmama i po osećaju koji ostavljaju.

1/4 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: A. Milinković

Zato ovaj prvi novogodišnji susret u Beogradu nosi posebnu draž. U noći u kojoj se ispraćaju stari dani i izgovaraju nove želje, Dragana Mirković i njena publika imaće priliku da zajedno stvore još jednu uspomenu — uz pesme koje već odavno pripadaju njihovim životima.

Beograd, 31. decembar, Casa Lusso — doček uz Draganu Mirković, za veče koje će se pamtiti srcem.

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