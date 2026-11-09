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Pevačica Seka Aleksić je napunila dve Arene Zagreb, zakazala je i treću, a u moru komentara na društvenim mrežama da su uživali u izvođenju starih i novih hitova i koreografijama sa "Femme fatale" albuma i spotova, našlo se i onih da je "sve pevala na plejbek".

Mnogi su stali u njenu odbranu tvrdeći da su bili na koncertu, te da je Seka pesme s novog albuma i one koje su zahtevale koreografiju izvela na plejbejk što je sasvim normalno na ovako velikim spektaklima.

Mondo je pred snimanje nove emisije Zvezde Granda od njenih kolega čuo podeljena mišljenja, baš kao i na društvenim mrežama. Dok Đorđe David tvrdi da je "Seka profesionalac" i da joj nakon toliko održanih koncerata u karijeri ne treba plejbek, voditelj Milan Mitrović tvrdi suprutno.

- Nije sve pevala na plejbek. Isto što ste vi čuli, to sam čuo i ja. Smatram da je sjajna pevačica, ali neke pesme zbog koreografije i još nekih stvari je lakše otpevati na plejbek. Ne vidim drugi razlog. Isto tako Britni Spirs i Dženiferl Lopez, nije to Seka prva uradila - započeo je Milan.

1/8 Vidi galeriju Kolege o Seki Aleksić Foto: ATA images, Kurir/M.S., Kurir Televizija

"Imao sam priliku da pevam u Areni tokom takmičenja u "Zvezdama Granda", nismo mogli da pevamo na plejbek, pevali smo uživo. Međutim, kada su u pitanju velike produkcije, neke stvari lakše je izvesti na plejbek kako bi se doživljaj opravdao", objasnio je Milan Mitrović za Mondo.

Svoje mišljenje iznela je i Dara Bubamara, koja se na snimanju Granda pojavila sa svojim mlađim dečkom.

- Ne bih da komentarišem, ne pratim njen rad. Neću da se mešam, ali strogo je zabranjeno pevanje na plejbek na koncertu. To je stvarno kraj sveta. Ko će u inostranstvu da plati da gleda koncert na plejbek? Ne znam da li je to radila i ne mešam se - rekla nam je Dara između ostalog.