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Pevačica Ljupka Stević poznata je po tome da nema problem da otvoreno govori o najrazličitijim životnim situacijama, a tokom jednog televizijskog gostovanja prisetila se i nesvakidašnjeg događaja koji joj se desio tokom snimanja emisije.

Jednom prilikom imala je bliski susret s domaćom životinjom, i to ni manje ni više nego s jarcem, koji je, kako kaže, iznenada krenuo na nju. Iako je od tada prošlo dosta vremena, Pevačica ovaj trenutak nije zaboravila, a posebno joj je žao što kamere nisu zabeležile čitavu scenu, jer bi, po svemu sudeći, nastao pravi televizijski hit.

Sve je počelo kada je dobila poziv za snimanje emisije tokom kojeg je sa voditeljem Nemanjom došla na neobičnu ideju. Njih dvoje odlučili su da posete jednu vračaru, koja bi im, pomoću svojih navodnih moći, prorekla šta ih čeka u budućnosti. Poseta je protekla u najboljem redu, pa su zadovoljni završenim snimanjem krenuli iz kuće, ne sluteći da ih ispred čeka situacija koju će Ljupka dugo prepričavati. Čim je izašla i krenula prema kapiji, pevačica se našla oči u oči s jarcem, koji je, umesto da mirno nastavi svojim putem, odlučio da joj priredi pravi adrenalinski šok.

"Bila sam u beloj bundici"

- Šteta što kamere tada nisu bile upaljene, ali to je situacija koju ću pamtiti celog života. Nemanja i ja smo se dogovorili da snimamo emisiju i da odemo kod neke vračare da nam prorekne sudbinu. Otišli smo i snimili taj prilog u kući, a onda sam ja izašla i krenula ka kapiji. Bila sam u beloj bundici i izgleda da je to bio razlog zašto je baš na mene krenuo. Kako sam otvorila kapiju, on se zaleteo ka meni. Sreća da sam brzo odreagovala, pa su mu rogovi udarili o kapiju, a ne u mene - ispričala je Ljupka u emisiji "Premijera vikend specijal".

1/5 Vidi galeriju Voli da provocira Foto: Preent Screen, Printscreen, P'rintscreen

Iako je u tom trenutku sigurno bilo svega osim smeha, danas se pevačica ovog događaja priseća sa osmehom. Nije teško zamisliti kako je izgledao susret u kojem se ona, doterana i u beloj bundi, našla na putu razjarenom jarcu, dok je samo nekoliko sekundi odlučivalo o tome da li će se snimanje završiti bez posledica. Posebno je zanimljivo što je sve prethodilo poseti vračari, od koje su očekivali da im otkrije šta ih čeka u budućnosti, a na kraju je upravo izlazak iz njenog doma doneo neočekivano iznenađenje.