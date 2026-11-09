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Igor Kojić, sin pevača Dragana Kojića Kebe, danas se zakleo na večnu ljubav sa svojom trudnom izabranicom Nikolini. Njih dvoje su se venčali u tajnosti, a Igor se sada kratko oglasio povodom lepih vesti.

Naime, Igor Kojić se zahvalio na ćestitkama i istakao da je venčanje bilo spontano.

- Hvala na čestitkama. Ovo je bilo nešto spontano, intimno, pa nemam slika. Biće ih na leto, živeli - rekao je kratko za "Blic" Igor Kojić.

1/5 Vidi galeriju Igor Kojić sa trudnom devojkom na koncertu svog oca Foto: Kurir

Ko je njegova supruga Nikolina?

Igor i Nikolina očekuju svoje prvo dete, a njihova romansa traje već neko vreme. Lepu brinetu Igor Kojić prvi put je javnosti predstavio, kada se sa njom pojavio na koncertu svog oca, Dragana Kojića Kebe.

Iako su svoju ljubav neko vreme krili od javnosti, u poslednje vreme sve češće objavljuju zajedničke fotografije i ne kriju sreću.

Njegova izabranica, koja će porodicu Kojić obradovati prvim unučetom, je Nikolina Šaponji iz Rijeke, koja je bila i nekadašnja misica, dok se danas bavi profesionalnim šminkanjem.