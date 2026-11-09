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Za ovaj poseban dan Igor je odabrao elegantno krem odelo, dok je njegov kum bio poznati fudbalski golman Milan Borjan. Srećnu vest dodatno je ulepšala informacija da je njegova supruga Nikolina u drugom stanju, što je Igor nedavno i sam potvrdio za domaće medije.

1/5 Vidi galeriju Igor Kojić sa trudnom devojkom na koncertu svog oca Foto: Kurir

„Istina je, hvala na čestitkama, hvala Bogu, sve je kako treba“, kratko je poručio Igor.

Keba progovorio o sinovljevoj svadbi i trudnoj snajki

Povodom lepih porodičnih vesti, novinari su na snimanju emisije „Zvezde Granda“ razgovarali i sa ponosnim ocem Draganom Kojićem Kebom. Pevač je stigao vidno raspoložen, a kada su ga predstavnici medija upitali za sinovljevu svadbu i prinovu koja stiže u porodicu, najpre je uz osmeh uzdahnuo:

„Opet to pitanje!“

Ipak, nije propustio priliku da se našali u svom prepoznatljivom stilu, pa je kratko poručio:

„Pa rekao sam vam da ćete biti pozvani kad bude bilo.“

1/4 Vidi galeriju Ima razlog za slavlje Foto: Privatna arhiva, Kurir

Kebin odgovor izazvao je pažnju okupljenih medija, a čini se da je pevač odlučio da detalje iz porodičnog života ipak zadrži daleko od javnosti.

Ko je njegova supruga Nikolina?

Igor i Nikolina očekuju svoje prvo dete, a njihova romansa traje već neko vreme. Lepu brinetu Igor Kojić prvi put je javnosti predstavio, kada se sa njom pojavio na koncertu svog oca, Dragana Kojića Kebe.

Iako su svoju ljubav neko vreme krili od javnosti, u poslednje vreme sve češće objavljuju zajedničke fotografije i ne kriju sreću.

Njegova izabranica, koja će porodicu Kojić obradovati prvim unučetom, je Nikolina Šaponji iz Rijeke, koja je bila i nekadašnja misica, dok se danas bavi profesionalnim šminkanjem.