"NEMAM NJEGOV NOVI BROJ, NE ZNAM ŠTA SE DEŠAVA" Na zvaničnom Instagram profilu Baka Praseta njegov tim objavio da je priveden, otac iznenađen
- Sveštenik Nenad Ilić kaže da nema nikakve informacije o sinu Bogdanu, poznatom kao Baka Prase, i da ne zna šta se dešava.
- Na zvaničnom Instagram profilu jutjubera objavljeno je da je Baka Prase priveden oko 6 ujutru, ali zvanična potvrda za sada ne postoji.
Otac Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, sveštenik Nenad Ilić, kaže da nije upućen u dešavanja u životu svog sina, te da za sada nema nikakve informacije o vesti koja je danas objavljena na jutjuberovom zvaničnom Instagram profilu da je on priveden.
Ova vest se proširila društvenim mrežama, a reagovalo je i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da hitno istraži ove navode.
Policiji je naloženo da izvrši terenske provere i preduzme druge radnje i mere u okviru svojih ovlašćenja u cilju provere okolnosti ovog slučaja.
Neverovatna situacija
Ispod objave koja se nalazi na zvaničnom Instagram nalogu Baka Praseta potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta prenosimo u celosti:
-Bogdan - Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor.
Neobavešten
Mi smo stupili u kontakt sa ocem Baka Prasta kako bismo saznali da li zna nešto više o vesti koja se proširila društvenim mrežama, ali je njegov odgovor bio kratak i prilično iznenađujuć. On tvrdi da sa Bogdanom trenutno nema ni telefonski kontakt, budući da nema njegov novi broj.
Kratak i jasan
- Apsolutno ne znam šta se dešava. Nemam njegov nov broj telefona i ne mogu da vam kažem šta je u pitanju. Verujte mi da ne znam i da nemam pojma-rekao nam je sveštenik Nenad Ilić.