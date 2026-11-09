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Otac Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, sveštenik Nenad Ilić, kaže da nije upućen u dešavanja u životu svog sina, te da za sada nema nikakve informacije o vesti koja je danas objavljena na jutjuberovom zvaničnom Instagram profilu da je on priveden.

Ova vest se proširila društvenim mrežama, a reagovalo je i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da hitno istraži ove navode.

Policiji je naloženo da izvrši terenske provere i preduzme druge radnje i mere u okviru svojih ovlašćenja u cilju provere okolnosti ovog slučaja.

Neverovatna situacija

Ispod objave koja se nalazi na zvaničnom Instagram nalogu Baka Praseta potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta prenosimo u celosti:

-Bogdan - Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor.

Neobavešten

1/5 Vidi galeriju Jutjuber izazvao pažnju Foto: Facebook, Privatna Arhiva, Kurir, Screenshot

Mi smo stupili u kontakt sa ocem Baka Prasta kako bismo saznali da li zna nešto više o vesti koja se proširila društvenim mrežama, ali je njegov odgovor bio kratak i prilično iznenađujuć. On tvrdi da sa Bogdanom trenutno nema ni telefonski kontakt, budući da nema njegov novi broj.

Kratak i jasan

- Apsolutno ne znam šta se dešava. Nemam njegov nov broj telefona i ne mogu da vam kažem šta je u pitanju. Verujte mi da ne znam i da nemam pojma-rekao nam je sveštenik Nenad Ilić.