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Igor Kojić danas je izgovorio večno "da" svojoj trudnoj izabranici Nikolini, a sada je u javnost dospela i prva fotografija sa njihovog tajnog venčanja!

Snežana Borjan podelila je ove radosne vesti na svom Instagram profilu, a tom prilikom otkriveno je i da je upravo ona kuma mladencima. Snežana je uz zajedničku fotografiju novopečenog bračnog para podelila i čestitku.

Igor Kojić venčanje Foto: Printscreen Instagram/snezanafi

– Čestitam kumovi! – napisala je Snežana uz objavu na kojoj Nikolina stavlja burmu Igoru na ruku.

Igor se oglasio

Igor Kojić venčanje Foto: Printscreen Instagram/snezanafi

Podsetimo, povodom lepih vesti oglasio se i sam mladoženja. Naime, Igor Kojić se zahvalio na ćestitkama i istakao da je venčanje bilo spontano.

- Hvala na čestitkama. Ovo je bilo nešto spontano, intimno, pa nemam slika. Biće ih na leto, živeli - rekao je kratko za "Blic" Igor Kojić.

Ovo je Keba govorio o snaji i sinu

Podsetimo, na pitanje da li se čuje sa sinom Igorem koji sa suprugom očekuje prinovu, Dragan Kojić Keba je istakao:

- Oni žive u svom gnezdu. Super je sve je kako treba, srećni su, osluškuju bebu, raduju se i svi se radujemo. Biće to praznik, biće veselje.

1/6 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Marko Kranjc

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