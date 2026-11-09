POTRESNO PRIZNANJE MALE CANE ČETIRI MESECA NAKON SMRTI SUPRUGA: "Oprosti mi, nisam ranije smogla snage" Tek sada je preduzela ovaj korak...
Supruga pokojnog pevača Andrije Bajića, Mala Cana, tek četiri meseca nakon njegove smrti smogla je snage da otvori novine i pročita čitulju koju je objavila u njegovu čast. U emotivnoj ispovesti priznala je da se još uvek teško nosi sa velikim gubitkom i da bol zbog odlaska voljenog supruga ne jenjava.
Iako se često kaže da vreme ublažava tugu i da čovek vremenom nauči da živi sa gubitkom, Mala Cana ističe da je njena bol i dalje jednako snažna kao prvog dana.
"Boli kao prvog dana"
Potresnim rečima obratila se svom pokojnom suprugu, ističući koliko joj nedostaje i koliko joj je teško da prihvati život bez njega.
„Kažu da se vremenom bol smanjuje, da naučiš da živiš sa tim, a mene boli kao prvog dana kada si preminuo. Neka mi te anđeli čuvaju, dušo moja, a Bog podari Carstvo nebesko“.
U nastavku emotivne poruke otkrila je da snagu za dalje pronalazi u veri i duhovnom miru, trudeći se da nastavi život onako kako joj je Andrija govorio. Istakla je da veruje da je on i dalje uz nju, iako više nije fizički prisutan.
„Čuvaj me, anđele moj. Uz veru u Boga i duhovni mir moram nastaviti dalje, onako kako si mi ti rekao. Bog me čuva i štiti, a ti, dušo, budi moja zvezda vodilja kroz život, jer znam da telesno nisi kraj mene, ali duhovno jesi i da si preponosan na svoju ženicu Bajićku, koja korača ponosno, snažno i uzdignute glave. Ali mi oprosti kada, dušo, zaplačem na pomisao na tebe“.
"Nedostaje mi tvoj zagrljaj"
Posebno emotivan deo njene ispovesti odnosi se na uspomene na zajedničke trenutke, zagrljaje i nežne reči koje su jedno drugom upućivali. Mala Cana prisetila se koliko joj nedostaje suprugova blizina, ali i njegove reči utehe kojima ju je bodrio.
„Nedostaje mi tvoj zagrljaj, da se sklupčam pored tebe, stavim ti glavicu na rame, a ti me zagrliš i miluješ po kosici koju si besprekorno voleo i govorio: 'Biće sve dobro, ja sam tu, koga mi imamo sem jedno drugo?'Nisam nijednog momenta odustala od tebe, nijednog sekunda nisam pomislila da je to naše poslednje viđenje. A ti si mi samo govorio: 'DUŠO MOJA'. To su bile tvoje poslednje reči, a ja tebi: 'ŽIVOTE MOJ, SVE MOJE NA SVETU!'“.