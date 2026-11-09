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Supruga pokojnog pevača Andrije Bajića, Mala Cana, tek četiri meseca nakon njegove smrti smogla je snage da otvori novine i pročita čitulju koju je objavila u njegovu čast. U emotivnoj ispovesti priznala je da se još uvek teško nosi sa velikim gubitkom i da bol zbog odlaska voljenog supruga ne jenjava.

Iako se često kaže da vreme ublažava tugu i da čovek vremenom nauči da živi sa gubitkom, Mala Cana ističe da je njena bol i dalje jednako snažna kao prvog dana.

"Boli kao prvog dana"

Potresnim rečima obratila se svom pokojnom suprugu, ističući koliko joj nedostaje i koliko joj je teško da prihvati život bez njega.

„Kažu da se vremenom bol smanjuje, da naučiš da živiš sa tim, a mene boli kao prvog dana kada si preminuo. Neka mi te anđeli čuvaju, dušo moja, a Bog podari Carstvo nebesko“.

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U nastavku emotivne poruke otkrila je da snagu za dalje pronalazi u veri i duhovnom miru, trudeći se da nastavi život onako kako joj je Andrija govorio. Istakla je da veruje da je on i dalje uz nju, iako više nije fizički prisutan.

„Čuvaj me, anđele moj. Uz veru u Boga i duhovni mir moram nastaviti dalje, onako kako si mi ti rekao. Bog me čuva i štiti, a ti, dušo, budi moja zvezda vodilja kroz život, jer znam da telesno nisi kraj mene, ali duhovno jesi i da si preponosan na svoju ženicu Bajićku, koja korača ponosno, snažno i uzdignute glave. Ali mi oprosti kada, dušo, zaplačem na pomisao na tebe“.

"Nedostaje mi tvoj zagrljaj"

Posebno emotivan deo njene ispovesti odnosi se na uspomene na zajedničke trenutke, zagrljaje i nežne reči koje su jedno drugom upućivali. Mala Cana prisetila se koliko joj nedostaje suprugova blizina, ali i njegove reči utehe kojima ju je bodrio.

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„Nedostaje mi tvoj zagrljaj, da se sklupčam pored tebe, stavim ti glavicu na rame, a ti me zagrliš i miluješ po kosici koju si besprekorno voleo i govorio: 'Biće sve dobro, ja sam tu, koga mi imamo sem jedno drugo?'Nisam nijednog momenta odustala od tebe, nijednog sekunda nisam pomislila da je to naše poslednje viđenje. A ti si mi samo govorio: 'DUŠO MOJA'. To su bile tvoje poslednje reči, a ja tebi: 'ŽIVOTE MOJ, SVE MOJE NA SVETU!'“.