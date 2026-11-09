KO JE TRUDNA SUPRUGA IGORA KOJIĆA? Mlađa od njega 12 godina, a javnost je pamti po ovoj tituli
Danas je održano tajno venčanje Igora Kojića i njegove trudne izabranice Nikoline, a upravo zbog ove vesti, par se našao u centru pažnje javnosti.
Lepa brineta osvojila je njegovo srce, a na samom početku romanse, njih dvoje su svoju ljubav čuvali daleko od očiju javnosti. Sada, nakon što je i sam Igor potvrdio da su se jedno drugom zakleli na večnu ljubav, mnogi su se pitali ko je zapravo njegova lepa mlada.
Ko je Nikolina, supruga Igora Kojića?
Nikolina je rodom iz Rijeke u Hrvatskoj, a od svog supruga mlađa je 12 godina.
U javnosti je ostala upamćena po uspešnom učešću na izborima za lepotu, gde je nosila titulu bivše misice. Ipak, danas je posvećena drugačijem estetskom pozivu, Nikolina se profesionalno bavi šminkanjem i izgradila je uspešnu karijeru u industriji lepote.
Ljubavna priča Nikoline i Igora dobila je najlepši mogući nastavak. Njihovo intimno venčanje održano je u najužem krugu porodice i bliskih prijatelja. Posebnu pažnju privukla je informacija da je Kojićev kum na venčanju bio poznati golman Milan Borjan, a kuma Snežana Borjan podelila je ove radosne vesti na svom Instagram profilu. Ona je uz zajedničku fotografiju novopečenog bračnog para podelila i čestitku.
- Čestitam kumovi! - napisala je Snežana uz objavu na kojoj Nikolina stavlja burmu Igoru na ruku.
Igor se oglasio
Podsetimo, povodom lepih vesti oglasio se i sam mladoženja. Naime, Igor Kojić se zahvalio na ćestitkama i istakao da je venčanje bilo spontano.
- Hvala na čestitkama. Ovo je bilo nešto spontano, intimno, pa nemam slika. Biće ih na leto, živeli - rekao je kratko za "Blic" Igor Kojić.