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Danas je održano tajno venčanje Igora Kojića i njegove trudne izabranice Nikoline, a upravo zbog ove vesti, par se našao u centru pažnje javnosti.

Lepa brineta osvojila je njegovo srce, a na samom početku romanse, njih dvoje su svoju ljubav čuvali daleko od očiju javnosti. Sada, nakon što je i sam Igor potvrdio da su se jedno drugom zakleli na večnu ljubav, mnogi su se pitali ko je zapravo njegova lepa mlada.

Igor Kojić venčanje Foto: Printscreen Instagram/snezanafi

Ko je Nikolina, supruga Igora Kojića?

Nikolina je rodom iz Rijeke u Hrvatskoj, a od svog supruga mlađa je 12 godina.

U javnosti je ostala upamćena po uspešnom učešću na izborima za lepotu, gde je nosila titulu bivše misice. Ipak, danas je posvećena drugačijem estetskom pozivu, Nikolina se profesionalno bavi šminkanjem i izgradila je uspešnu karijeru u industriji lepote.

Ljubavna priča Nikoline i Igora dobila je najlepši mogući nastavak. Njihovo intimno venčanje održano je u najužem krugu porodice i bliskih prijatelja. Posebnu pažnju privukla je informacija da je Kojićev kum na venčanju bio poznati golman Milan Borjan, a kuma Snežana Borjan podelila je ove radosne vesti na svom Instagram profilu. Ona je uz zajedničku fotografiju novopečenog bračnog para podelila i čestitku.

Igor Kojić venčanje Foto: Printscreen Instagram/snezanafi

- Čestitam kumovi! - napisala je Snežana uz objavu na kojoj Nikolina stavlja burmu Igoru na ruku.

Igor se oglasio

Podsetimo, povodom lepih vesti oglasio se i sam mladoženja. Naime, Igor Kojić se zahvalio na ćestitkama i istakao da je venčanje bilo spontano.

- Hvala na čestitkama. Ovo je bilo nešto spontano, intimno, pa nemam slika. Biće ih na leto, živeli - rekao je kratko za "Blic" Igor Kojić.