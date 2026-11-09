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Aleksandar Kos, blizak prijatelj političara Čedomira Jovanovića, očigledno je navikao da mu svakodnevne obaveze budu maksimalno olakšane. U prilog tome svedoče paparaco fotografije, a na kojima se vidi da Kos ima ličnog asistenta koji mu pomaže u obavljanju svakodnevnih poslova.

Ništa ne prepušta slučaju

Kos, koji je poslednjih meseci često u centru pažnje javnosti zbog bliskog prijateljstva sa Jovanovićem, privukao je pažnju i ovoga puta. Dok je obavljao svoje uobičajene aktivnosti, nije bio sam, već je uz njega sve vreme bila osoba koja mu, po svemu sudeći, pruža podršku u organizaciji svakodnevnog života.

Ima pomoćnika

1/3 Vidi galeriju Završava obaveze Foto: Srđan Jovanović

Da Aleksandar ima nekoga ko mu je na raspolaganju i pomaže mu oko obaveza, pokazuju upravo fotografije koje su zabeležili naši paparaci.

Iako nije poznato da li je reč o poslovnom saradniku ili osobi angažovanoj isključivo kao lični asistent, jasno je da Kos ne mora baš sve da obavlja sam. Njegovo pojavljivanje u javnosti ponovo je privuklo pažnju, a fotografije su otvorile pitanje koliko je zapravo njegov svakodnevni raspored zahtevan i kakvu sve pomoć ima na raspolaganju.