ČEDIN ACA IMA LIČNOG ASISTENTA! Ne odvaja se od Kosa i uvek mu je pri ruci, ovo su svi detalji
- Aleksandar Kos je, prema paparaco fotografijama, gotovo stalno uz ličnog asistenta koji mu pomaže oko svakodnevnih obaveza.
- Nije poznato da li je reč o poslovnom saradniku ili osobi angažovanoj isključivo kao pomoćnik.
- Njegovo pojavljivanje u javnosti ponovo je skrenulo pažnju na blisko prijateljstvo sa Čedomirom Jovanovićem.
Aleksandar Kos, blizak prijatelj političara Čedomira Jovanovića, očigledno je navikao da mu svakodnevne obaveze budu maksimalno olakšane. U prilog tome svedoče paparaco fotografije, a na kojima se vidi da Kos ima ličnog asistenta koji mu pomaže u obavljanju svakodnevnih poslova.
Ništa ne prepušta slučaju
Kos, koji je poslednjih meseci često u centru pažnje javnosti zbog bliskog prijateljstva sa Jovanovićem, privukao je pažnju i ovoga puta. Dok je obavljao svoje uobičajene aktivnosti, nije bio sam, već je uz njega sve vreme bila osoba koja mu, po svemu sudeći, pruža podršku u organizaciji svakodnevnog života.
Ima pomoćnika
Da Aleksandar ima nekoga ko mu je na raspolaganju i pomaže mu oko obaveza, pokazuju upravo fotografije koje su zabeležili naši paparaci.
Iako nije poznato da li je reč o poslovnom saradniku ili osobi angažovanoj isključivo kao lični asistent, jasno je da Kos ne mora baš sve da obavlja sam. Njegovo pojavljivanje u javnosti ponovo je privuklo pažnju, a fotografije su otvorile pitanje koliko je zapravo njegov svakodnevni raspored zahtevan i kakvu sve pomoć ima na raspolaganju.
Kao što je on pri ruci Čedomiru Jovanoviću u svakoj situaciji i prilici, tako i Kos ima svog prijatelja od poverenja koji mu pomaže oko svakodnevnih obaveza.