Slušaj vest

Pevač i nekadašnji finalista "Zvezda Granda", Stevan Anđelković, postao je otac po drugi put! Srećne vesti obradovale su njegove prijatelje, kolege i brojne fanove, a prinovu u porodici prva je javno otkrila njegova koleginica i kuma Milica Todorović.

Milica nije krila radost zbog dolaska bebe, pa je na društvenim mrežama podelila emotivnu poruku i uputila čestitke ponosnim roditeljima.

„Dobro nam došao, dečače! Voli te kuma! Bravo, mama i tata!“, napisala je Milica, označivši u objavi Stevana i njegovu suprugu Natašu.

Pevač i nekadašnji finalista "Zvezda Granda" Stevan Anđelković dobio je drugo dete.  Foto: Printscreen, Nenad Kostić

Dugo su se borili da dobiju decu

Malo je poznato da su se godinama borili za potomstvo. Njegova žena se podvrgla vantelesnoj oplodnji, koja je postala i te kako zastupljena.

- Supruga i ja smo dobili dete vantelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vreme postalo normalno - rekao je Anđelković ranije.

Stevan Anđelković Foto: Vladimir Šporčić

- Imam neke prijatelje i na zapadu, dosta ređe se dešava da ljudi dobiju dete prirodnim putem - ispričao je Stevan za Blic .

Ne propustiteStarsSTEVAN ANĐELKOVIĆ U JAPANKAMA I BERMUDAMA ŠETA LUKS NASELJEM, ZAVIRIO I U SALON SKUPIH GARNITURA: Razgledao, pa se vratio kući praznih ruku (PAPARACO)
Stevan Anđelković.jpg
StarsDOK SU NEKE JAVNE LIČNOSTI PROMENILE LIČNI OPIS, ONI KAO DA SU ZAUSTAVILI VREME: Ni posle 20 godina nećete videti razliku! (FOTO)
Jelena Tomašević Slavica Ćukteraš Jelena Rozga Dženan Lončarević
StarsŽIVOT I SUDBINE PRVE GENERACIJE ZVEZDE GRANDA: Sećate li se početka muzičkog takmičenja? Oni su ušli u istoriju i obeležili sezonu
Zvezde Granda.jpg
Stars"MILICA UŽIVA SA SVOJIM SINOM I PARTNEROM" Drug Milice Todorović progovorio o pevačici i njenom oženjenom dečku : Zvali su je da se izvine...
Milica Todorović

23:33
Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV