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Pevač i nekadašnji finalista "Zvezda Granda", Stevan Anđelković, postao je otac po drugi put! Srećne vesti obradovale su njegove prijatelje, kolege i brojne fanove, a prinovu u porodici prva je javno otkrila njegova koleginica i kuma Milica Todorović.

Milica nije krila radost zbog dolaska bebe, pa je na društvenim mrežama podelila emotivnu poruku i uputila čestitke ponosnim roditeljima.

„Dobro nam došao, dečače! Voli te kuma! Bravo, mama i tata!“, napisala je Milica, označivši u objavi Stevana i njegovu suprugu Natašu.

1/5 Vidi galeriju Pevač i nekadašnji finalista "Zvezda Granda" Stevan Anđelković dobio je drugo dete. Foto: Printscreen, Nenad Kostić

Dugo su se borili da dobiju decu

Malo je poznato da su se godinama borili za potomstvo. Njegova žena se podvrgla vantelesnoj oplodnji, koja je postala i te kako zastupljena.

- Supruga i ja smo dobili dete vantelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vreme postalo normalno - rekao je Anđelković ranije.

1/5 Vidi galeriju Stevan Anđelković Foto: Vladimir Šporčić

- Imam neke prijatelje i na zapadu, dosta ređe se dešava da ljudi dobiju dete prirodnim putem - ispričao je Stevan za Blic .