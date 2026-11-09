POZNATI PEVAČ DOBIO DRUGO DETE! Milica Todorović objavila srećne vesti, pa otkrila i pol bebe: Voli te kuma!
Pevač i nekadašnji finalista "Zvezda Granda", Stevan Anđelković, postao je otac po drugi put! Srećne vesti obradovale su njegove prijatelje, kolege i brojne fanove, a prinovu u porodici prva je javno otkrila njegova koleginica i kuma Milica Todorović.
Milica nije krila radost zbog dolaska bebe, pa je na društvenim mrežama podelila emotivnu poruku i uputila čestitke ponosnim roditeljima.
„Dobro nam došao, dečače! Voli te kuma! Bravo, mama i tata!“, napisala je Milica, označivši u objavi Stevana i njegovu suprugu Natašu.
Dugo su se borili da dobiju decu
Malo je poznato da su se godinama borili za potomstvo. Njegova žena se podvrgla vantelesnoj oplodnji, koja je postala i te kako zastupljena.
- Supruga i ja smo dobili dete vantelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vreme postalo normalno - rekao je Anđelković ranije.
- Imam neke prijatelje i na zapadu, dosta ređe se dešava da ljudi dobiju dete prirodnim putem - ispričao je Stevan za Blic .