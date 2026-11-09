- Mislim da je tvoja i moja relacija, ali mislim da naša relacija vredi više nego tri hiljade, jer si nekim osobama dao srednji budžet, a bolji si sa mnom. Ja sam osoba koja prosto zna ko sam i kakav sam. Ne znate me ovde svi, ja se otvaram onome kome želim. Od ovih ljudi ovde Kristina samo zna kakav sam i to je sve - kazao je Leon.