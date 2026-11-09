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LEON ŠOKIRAN! Nije očekivao da će mu se ovo desiti u Eliti
- Mahir Pjanić je Leonu Caneru dao mali budžet i poručio da mu pruža ruku prijateljstva.
- Leon je uzvratio da njihova relacija vredi više od tri hiljade i da se otvara samo onima kojima želi.
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Naredni budžet ovonedeljni vođa, Mahir Pjanić dao je Leonu Caneru, te je otkrio šta misli o njemu.
- Leone, mali budžet. Počeo si opet pričati sa mnom, nisi više kretenski nastrojen, od mene imaš ruku prijateljstva - rekao je Mahir.
- Mislim da je tvoja i moja relacija, ali mislim da naša relacija vredi više nego tri hiljade, jer si nekim osobama dao srednji budžet, a bolji si sa mnom. Ja sam osoba koja prosto zna ko sam i kakav sam. Ne znate me ovde svi, ja se otvaram onome kome želim. Od ovih ljudi ovde Kristina samo zna kakav sam i to je sve - kazao je Leon.
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