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Naredni budžet ovonedeljni vođa, Mahir Pjanić dao je Leonu Caneru, te je otkrio šta misli o njemu.

- Leone, mali budžet. Počeo si opet pričati sa mnom, nisi više kretenski nastrojen, od mene imaš ruku prijateljstva - rekao je Mahir.

- Mislim da je tvoja i moja relacija, ali mislim da naša relacija vredi više nego tri hiljade, jer si nekim osobama dao srednji budžet, a bolji si sa mnom. Ja sam osoba koja prosto zna ko sam i kakav sam. Ne znate me ovde svi, ja se otvaram onome kome želim. Od ovih ljudi ovde Kristina samo zna kakav sam i to je sve - kazao je Leon.

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Miloš Pavlović na proslavi poznatog brenda Izvor: Privatna arhiva