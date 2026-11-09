Slušaj vest

Mina Kostić nedavno je optužena za krađu u tržnom centru, o čemu se i oglasila za Kurir kada je navela da je reč o nesporazumu, ali to nije bio prvi put kada se pevačica suočila sa optužbama. Svojevremeno su njene kolege Sandra Rešić i Boris Stjepanović izneli svoju stranu priče kada su je okrivili da je ukrala zajednički bakšiš sa nastupa.

Nije poznato da li je reč o istom nastupu na kom je navodno pokradena i Sandra Rešić ili je Boris nekom drugom prilikom ostao bez bakšiša.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir

"Ukrala mi je pet glava"

- Kad sam bila radna pevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto evra, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobegla - rekla je Sandra jednom prilikom, pa dodala:

- Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure, traže. To se posle proširilo i na druge radne pevače - objasnila je Rešićeva.

1/5 Vidi galeriju Uvek uz oca Foto: Kurir Televizija, Printscreen

"Otišla je na pomoćni izlaz kako ne bismo primetili"

Boris je ranije izneo i svoje optužbe:

- Kad su se gosti opustili i popili poneku, krenuli su da naručuju numere i daju bakšiš. Jedan gost je za pesmu Mini dao novčanicu od 500 evra, koju je ona brže-bolje zgužvala i držala sve vreme u ruci. Gosti su nekoliko puta plaćali pesme, sa nešto manjom cifrom, a Mina je te novčanice uredno ostavljala ne mesto predviđeno za bakšiš, samo je 500 evra prisvojila za sebe. Potom je otpevala još dve pesme i otišla da sedne - rekao je Boris ranije.

Pevač je navodno rekao Mini da je video šta je uradila, i tražio da vrati novac, ali ona je samo napustila splav.

- Otišla je bez pozdrava na pomoćni izlaz kako je mi ne bismo primetili. Pozvao sam je da je pitam zbog čega je to uradila, a Mina mi je rekla da njoj pripada suma novca koju ona odredi iz zajedničkog bakšiša - tvrdio je Boris za medije 2016. godine.

Mina: Ja nju ni ne poznajem

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen Pink

Podsetimo, Mina se oglasila za Kurir nakon što ju je optužila Sandra Rešić.

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama, ne izjavama svojih koleginica - poručila je Mina.

BONUS video: