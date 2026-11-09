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Da stvari između njih nisu pozitivne primetilo se u danima kada je Zoranu preminuo otac, a kada pevačica nije bila tu uz njega već je snimala provokativne muzičke klipove za društvene mreže.

Prvu potvrdu da je među njima kraj nagovestila je JK kada je odbila da pred kamerama govori o svemu tome, a kasnije su se kroz indirektne postupe, pretežno na društvenim mrežama bivsi saradnici i prijatelji "peckali".

1/8 Vidi galeriju Jelena Karleuša kao divlja mačka Foto: Ilija Ilić

Zoran je po prvi put rešio da progovorio o pop umetnici tokom dana kada je "podigao" javnost svojom zanimljivom izjavom.

- Zato što sam pristojan, imam prilično strpljenja i želim da potisnem stravu koja mi se dogodila u najtežim trenucima. Na sve te moje osobine računa se kada se pakuju priče radi prikrivanja sopstvene strahote i sramote. Pitajte je kako je upoznala svog momčića. Fuj. Sledeći korak biće kompletna istina, bez da trepnem. Apsolutno me zabole za pretnje krimosa koje dobijam da ćutim i slično - napisao je Birtašević, ali je nakon nekog vremena svoju objavu obrisao.

Kako je Karleuša govorila o Zoranu pre svađe?

Karleuša je tik pre celog haosa govorila o njenom odnosu sa Zoranom gde je priznala da postoje sukobe, ali da je ljubav ipak jača.

- Jako je bitno imati stabilne prijatelje, stabilnu porodicu, nekog ko ti je iskren prijatelj. Evo, već nekoliko puta za ovo kratko vreme pomenula sam Zorana, koji je i moj brat i prijatelj i saradnik već 20 godina - govorila je Jelena u Bunkeru pre određenog vremena.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Damir Dervišagić, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Kurir, Instagram Printscreen

Objasnila je da sa Birtaševićem vodi višesatne razgovore i da joj on ne daje gotova rešenja, već joj pomaže da sama sagleda probleme iz druge perspektive.

- Ja sa njim puno pričam. To su razgovori od po nekoliko sati. On je shvatio da jednom artistu, jednom umetniku koji je ovako napadan i pod velikim stresom i pritiskom, razgovor donosi mogućnost da sam u sebi pronađe rešenje, svoj mir i stabilnost - pričala je za Bunker.

Na pitanje Lune Đogani da li je on osoba za koju zna da je nikada neće osuditi ili izdati, Karleuša je bila izričita:

- Zoran me neće izdati, ali će me vrlo osuđivati i vrlo kritikovati. Niko se ne svađa kao Zoran i ja, jer se bukvalno na krv i nož svađamo.

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00:08 Miloš Pavlović na proslavi poznatog brenda Izvor: Privatna arhiva