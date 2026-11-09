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Emir Đulović predstavio je novu pesmu pod nazivom "Svi ćemo na onaj svet", a iza ovog muzičkog izdanja krije se posebno emotivna priča. Pevač je numeru posvetio svojoj prijateljici Sanji Čajić, koja je tragično nastradala, a čiji odlazak očigledno i dalje nosi u srcu.

Tužni detalji

Emir nije želeo da ova pesma bude samo još jedno muzičko izdanje, već i svojevrsna posveta osobi koja je imala posebno mesto u njegovom životu. Sanja je bila neko ko se iskreno radovao svakoj njegovoj novoj pesmi i sa posebnom pažnjom pratila sve što pevač stvara.

1/4 Vidi galeriju Emir nije želeo da ova pesma bude samo još jedno muzičko izdanje, već i svojevrsna posveta osobi koja je imala posebno mesto u njegovom život Foto: Luka Spremo

Uz objavu nove numere, Emir je podelio reči koje su dirnule mnoge:

„Ovu pjesmu posvećujem Sanji, ženi koja se radovala da čuje sve što otpjevam. Ali, ne gleda Bog koliko je sati po nas kad svrati… Znam da ćeš čuti tamo…“, poručio je pevač.

Njegova poruka nosi snažnu emociju i podseća koliko je život nepredvidiv, koliko sećanja na drage ljude ostaju i koliko muzika može biti način da sačuvamo uspomenu na one koji više nisu sa nama.

Pesma „Svi ćemo na onaj svet“ tako je dobila posebno značenje – postala je emotivna posveta Sanji Čajić, prijateljici koju Emir nije zaboravio.