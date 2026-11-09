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Čuveni pevač Haris Džinović neretko govori javno o svojoj bivšoj ženi Melini Džinović, koja se posle razvoda udala za Engleza Džefrija Arnolda. Haris ne krije da gaji animozitet prema njoj, dok kontakt više uopšte nemaju, čak ni oko zajedničke dece.

Nakon razvoda Harisa Džinovića i Meline Džinović, pevač je izjavio: "Ja sam kriv što sam davao", i ubrzo je ta izjava postala viralna na društvenim mrežama.

- Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice - započeo je Haris.

- U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smeš, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovek niti je ona meni bila stroga žena. Deci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne - nastavio je Džinović nedavno.

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović čuve vredne uspomene Foto: Printscreen Pink, Damir Dervisagić

- Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gde hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam! Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je voleo. Tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje, dosadio sam joj verovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog - govorio je tada Džinović u emisiji "Premijera".

"Melina i njen suprug me ne interesuju"

Haris Džinović je, inače, komentarisao to što Melina ima novu ljubav.

Na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog muža rekao sledeće:

- Nemam pojma, verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima... Ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je menjam.

1/6 Vidi galeriju Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih. Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Ćerka Đina se skroz okrenula očuhu i majci

Đina je nedavno u svom vlogu otkrila da su očuh, mama i ona obišli 25 ostrva, da obilaze muzeje i da je svako jutro bude u devet sati ujutru što njoj ne odgovara.

- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u devet sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe. Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina.

kurir / blic

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