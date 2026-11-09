LARA I TONI ZAJEDNO? Svi bruje o paru koji je zaludeo čitav Balkan: Svađali se i raskidali u rijalitiju, a sada ovako provode vreme (FOTO)
- Lara i Toni, bivši učesnici 'Love Island Adria', nakon raskida u rijalitiju postali su nerazdvojni van kamera.
- On ju je ugostio u Zagrebu, a ona njega u Beogradu, uz zajedničke izlaske i druženja.
- Na pitanja o vezi odgovaraju neodređeno, pa prateoci nagađaju da li je reč o romansi ili prijateljstvu.
Iako su kamere u vili „Love Island Adria“ zabeležile krah njihove romanse i zvaničan raskid pred milionskim auditorijumom, izgleda da stvarni život piše potpuno drugačija pravila.
Bivši učesnici popularnog rijalitija koji je zaludeo Balkan, Lara i Toni, u spoljnom svetu postali su praktično nerazdvojni, a njihovo ponašanje izazvalo je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama.
Sve je počelo kada je Lara otputovala u Zagreb, gde ju je Toni ugostio i proveo kroz grad, a ubrzo je usledio i uzvratni susret — Toni je stigao u Beograd, gde je Lara preuzela ulogu domaćina. Zajednički izlasci po restoranima, opuštena druženja i trenuci koje dele sa pratiocima izazvala su lavinu komentara.
Na direktna pitanja pratilaca o tome da li su obnovili emotivnu vezu, oboje biraju zagonetne osmehe i dvosmislene odgovore, vešto izbegavajući da jasno definišu svoj odnos. Upravo ta misterioznost podstakla je lavinu teorija: dok jedni veruju da su emocije iz vile ipak preživele i prerasle u pravu romansu bez pritiska kamera, drugi nagađaju da je reč o veštom održavanju pažnje javnosti i jakom prijateljstvu.
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