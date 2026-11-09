Slušaj vest

Iako su kamere u vili „Love Island Adria“ zabeležile krah njihove romanse i zvaničan raskid pred milionskim auditorijumom, izgleda da stvarni život piše potpuno drugačija pravila.

Bivši učesnici popularnog rijalitija koji je zaludeo Balkan, Lara i Toni, u spoljnom svetu postali su praktično nerazdvojni, a njihovo ponašanje izazvalo je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama.

Sve je počelo kada je Lara otputovala u Zagreb, gde ju je Toni ugostio i proveo kroz grad, a ubrzo je usledio i uzvratni susret — Toni je stigao u Beograd, gde je Lara preuzela ulogu domaćina. Zajednički izlasci po restoranima, opuštena druženja i trenuci koje dele sa pratiocima izazvala su lavinu komentara.

Foto: Printscreen

Na direktna pitanja pratilaca o tome da li su obnovili emotivnu vezu, oboje biraju zagonetne osmehe i dvosmislene odgovore, vešto izbegavajući da jasno definišu svoj odnos. Upravo ta misterioznost podstakla je lavinu teorija: dok jedni veruju da su emocije iz vile ipak preživele i prerasle u pravu romansu bez pritiska kamera, drugi nagađaju da je reč o veštom održavanju pažnje javnosti i jakom prijateljstvu.

Pogledajte dodatni snimak: