NEVIĐENA POMAMA ZA SOMOVIMA! 2Soma i Seksi napravili haos na pijaci, ljudi se otimali i mahali parama!
- 2Soma i Seksi su na reki pecali kapitalne somove, pa ulov potom odneli na pijacu.
- Na pijaci je nastao haos: kupci su se otimali za ribu, a novčanice su letele na sve strane.
Umesto luksuznih automobila, skupih klubova i glamuroznih lokacija, reperi 2Soma i Seksi odlučili su da publiku iznenade potpuno drugačijom pričom.
Naoružani štapovima za pecanje, dvojac odlazi na reku, gde kreće u lov na kapitalne somove. Međutim, tu se avantura ne završava! Nakon uspešnog ulova, njih dvojica menjaju uloge i od ribolovaca postaju pravi trgovci.
Svoj ulov donose na pijacu, gde nastaje potpuni haos!
Kupci se otimaju za somove, novčanice lete na sve strane, a ljudi mašu parama ne bi li što pre stigli na red i ugrabili svog soma! Potražnja je ogromna, a 2Soma i Seksi imaju pune ruke posla.
Neobičan scenario, upečatljivi kadrovi i doza humora daju posebnu draž ovom projektu, kojim su izvođači pokazali da ne moraju da prate već viđene trendove kako bi privukli pažnju.
Dok drugi jure hitove, 2Soma i Seksi pecaju somove i pevaju svoj novi hit “Ćoma na Ćoma”, a izgleda da im se i te kako isplati!
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