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Umesto luksuznih automobila, skupih klubova i glamuroznih lokacija, reperi 2Soma i Seksi odlučili su da publiku iznenade potpuno drugačijom pričom.

Naoružani štapovima za pecanje, dvojac odlazi na reku, gde kreće u lov na kapitalne somove. Međutim, tu se avantura ne završava! Nakon uspešnog ulova, njih dvojica menjaju uloge i od ribolovaca postaju pravi trgovci.

Svoj ulov donose na pijacu, gde nastaje potpuni haos!

Kupci se otimaju za somove, novčanice lete na sve strane, a ljudi mašu parama ne bi li što pre stigli na red i ugrabili svog soma! Potražnja je ogromna, a 2Soma i Seksi imaju pune ruke posla.

2soma Foto: Streetmode Production

Neobičan scenario, upečatljivi kadrovi i doza humora daju posebnu draž ovom projektu, kojim su izvođači pokazali da ne moraju da prate već viđene trendove kako bi privukli pažnju.

Dok drugi jure hitove, 2Soma i Seksi pecaju somove i pevaju svoj novi hit “Ćoma na Ćoma”, a izgleda da im se i te kako isplati!

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Miloš Pavlović na proslavi poznatog brenda Izvor: Privatna arhiva