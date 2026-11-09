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Folk pevačica i rijaliti učesnica Zorica Marković je pokazala kako izgledaju njeni sinovi, Dejan i Ilija.

Najveći ponos folk zvezde Zorice Marković jesu njeni naslednici Dejan i Ilija, iako obojica biraju život daleko od kamera i medijske pažnje.

Pevačica je tek jednom prilikom napravila izuzetak i na mrežama podelila zajedničku uspomenu sa sinovima, otkrivši javnosti kako oni danas izgledaju.

Starijeg Dejana rodila je kada je imala tek petnaest godina u vezi sa seoskim harmonikašem, ali je ta ljubav brzo pukla nakon njegovog rođenja.

Foto: Printscreen

Zorica je ubrzo zatim otišla iz rodnog kraja kako bi izgradila muzičko ime, zbog čega je u tom periodu sina retko viđala, mada danas među njima vlada savršeno razumevanje i blizak odnos.