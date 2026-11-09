GOTOVO NIKADA SE NE POJAVLJUJU U JAVNOSTI! Ovo su sinovi Zorice Marković
- Zorica Marković je pokazala kako izgledaju njeni sinovi Dejan i Ilija, koje uglavnom drži dalje od javnosti.
- Starijeg Dejana rodila je sa 15 godina, a mlađeg Iliju dobila je u drugom braku.
- Pevačica kaže da danas sa sinovima ima blizak odnos, iako ih je ranije retko viđala.
Folk pevačica i rijaliti učesnica Zorica Marković je pokazala kako izgledaju njeni sinovi, Dejan i Ilija.
Najveći ponos folk zvezde Zorice Marković jesu njeni naslednici Dejan i Ilija, iako obojica biraju život daleko od kamera i medijske pažnje.
Pevačica je tek jednom prilikom napravila izuzetak i na mrežama podelila zajedničku uspomenu sa sinovima, otkrivši javnosti kako oni danas izgledaju.
Starijeg Dejana rodila je kada je imala tek petnaest godina u vezi sa seoskim harmonikašem, ali je ta ljubav brzo pukla nakon njegovog rođenja.
Zorica je ubrzo zatim otišla iz rodnog kraja kako bi izgradila muzičko ime, zbog čega je u tom periodu sina retko viđala, mada danas među njima vlada savršeno razumevanje i blizak odnos.
Mlađeg Iliju dobila je u drugom braku, a za njega mnoge devojke danas komentarišu da važi za pravog frajera.