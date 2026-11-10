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Udruženje građana "Eko straža“ podnelo je krivičnu prijavu Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv pevačice Jelene Karleuše i nekadašnje generalne direktorke Radio-televizije Srbije (RTS) Manje Grčić.

Razlog za ovaj potez je prepiska koju je Karleuša 9. novembra sama objavila na društvenoj mreži X, a koja je izazvala veliku pažnju javnosti.

U porukama koje su dospele u javnost, pevačica se obraća tadašnjoj direktorki RTS-a i traži da kandidatu na konkursu javnog servisa, Vukašinu Katiću "da šansu“. Posebnu pažnju privukao je deo komunikacije u kojem Karleuša govori o "velikom vraćanju usluge i revanšu“, dok se u istoj prepisci pominje i da "svi imaju neku vezu“.

Iz "Eko straže“ poručuju da je nedopustivo da se zapošljavanje na javnom servisu, koji se finansira novcem građana kroz pretplatu i sredstva iz republičkog budžeta, dovodi u vezu sa privatnim poznanstvima i obećanjima protivusluga. Kako ističu, konkursne procedure moraju da se zasnivaju na stručnosti, znanju i jednakim uslovima za sve kandidate.

Podnošenjem krivične prijave od tužilaštva je zatraženo da ispita da li u objavljenoj komunikaciji postoje elementi krivičnih dela davanja i primanja mita, trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja.

Manja Grčić Foto: Damir Dervišagić

Udruženje je predložilo i da nadležni organi pribave kompletnu prepisku između Karleuše i bivše direktorke RTS-a, kao i svu dokumentaciju u vezi sa konkursom na kojem je učestvovao Vukašin Katić.

Iz "Eko straže“ najavili su da će nastaviti da informišu javnost o daljem razvoju ovog slučaja. O eventualnoj krivičnoj odgovornosti odlučivaće nadležni organi.

"Hranila sam ga, oblačila"

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Vukašin Katić započeo je novo poglavlje u svojoj karijeri, i to na Radio-televiziji Srbije, nakon što je prethodno ostao bez angažmana na televiziji Pink i prekinuo saradnju sa Jelenom Karleušom.

On je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira u elegantnom crnom odelu, ispred crvene pozadine sa prepoznatljivim logom RTS-a, čime je privukao veliku pažnju pratilaca.

Ona nije štedela reči na račun nekadašnjeg saradnika.

- Iskreno, zgađena sam ovim što sam pročitala. Vukašin Katić je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao, a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao da napiše jeste hvala. Vukašine, sram te bilo. I tebe i Miloša - napisala je Karleuša.

Podsetimo, Jelena Karleuša se 9. novembra oglasila na društvenoj mreži X, gde je iznela šokantne tvrdnje o Vukašinu Katiću, nakon što je u javnost dospela prepiska koju je vodila sa bivšom direktorkom RTS-a Manjom Grčić.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa pevačicom Jelenom Karlušom i nekadašnjom direktorkom RTS-A, ali do objavljivanja ovog teksta one nam nisu odgovarale na pozive i poruke.