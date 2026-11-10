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Dok voditeljka Jovana Jeremićčesto ističe svoje akademsko obrazovanje i ponosno govori o diplomama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, njen verenik, bokser Miloš Stojanović Tigar, krenuo je potpuno drugačijim putem.

Jovana Jeremić
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, partner popularne voditeljke privukao je pažnju javnosti nakon što je u jednom televizijskom gostovanju otvoreno govorio o svom odrastanju, školovanju, sportskoj karijeri, ali i brojnim poslovnim poduhvatima. Tom prilikom otkrio je da je redovno pohađao samo osnovnu školu, dok je srednje obrazovanje završavao vanredno, zbog intenzivnih treninga i profesionalnog bavljenja boksom.

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- Kad pominjemo samo školu, ja sam išao samo u osnovnu, a srednju sam završavao kod kuće i tako učio. Davao ispite, da se tako izrazim, zato što sam ušao u neke ozbiljne vode da treniram po osam sati na dan, profesionalno, tako je - ispričao je Tigar tokom gostovanja na RED TV.

Dok je Jovana svoje obrazovanje godinama gradila kroz studije prava, Miloš je, kako je sam objasnio, najveći deo mladosti posvetio sportu, zbog čega je morao da prilagodi i način školovanja.

Sagradio hotel od 4.000 kvadrata, ima i restoran i pekaru

Jovana Jeremići Tigar Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako nije nastavio klasičnim akademskim putem, Tigar se može pohvaliti ozbiljnim poslovnim poduhvatima. Osim boksa, bavio se i privatnim biznisom, a posebno se izdvaja njegova investicija na crnogorskom primorju.

Kako je otkrio, pre deset godina sagradio je luksuzni hotel u Crnoj Gori, kojem je dao ime po svom ocu, koji je svojevremeno oborio Ginisov rekord.

- Prezauzet sam. U Crnoj Gori sam sagradio jedan divan hotel pre 10 godina, zove se Ginis, dao sam mu ime po ocu, jer je on oborio Ginisov rekord. Sagradio sam taj hotel na moru od 4.000 kvadrata, sa četiri zvezdice, samo 100 metara od mora. Tako da to držim - ispričao je Miloš.

Pored hotela, Stojanović je otkrio da poseduje i restoran u Beogradu, kao i pekaru, ali da je te poslove prepustio drugima kako bi mogao da se posveti sportskoj karijeri.

- Imam hotel u Crnoj Gori, pre 10 godina sam ga sagradio. Hotel ima 4.000 kvadrata, četiri zvezdice. Imam restoran u Beogradu i pekaru. Ali to sam izdao, da bih se posvetio boksu - rekao je Miloš.

Tako je javnost saznala još jednu zanimljivu razliku između budućih supružnika – dok je Jovana ponosna na svoje akademske rezultate, njen izabranik je životni put gradio kroz sport i preduzetništvo.

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