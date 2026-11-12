MALA CANA SAMA SEBE PREPORUČUJE ZA NOVOGODIŠNJI PROGRAM! Pevačica poslala jasnu poruku televizijama i organizatorima
- Mala Cana je putem društvenih mreža poručila televizijama i organizatorima da je spremna za novogodišnja snimanja.
- Naglasila je da će se rado odazvati, ali samo na lični poziv televizije ili organizatora.
Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana,supruga preminulog pevača Andrije Bajića očigledno je raspoložena za novogodišnja televizijska snimanja, a svoju zainteresovanost odlučila je da javno obelodani. Ona je putem društvenih mreža uputila poruku televizijama i organizatorima prazničnih programa, jasno stavivši do znanja da je spremna da se odazove pozivu i uveliča novogodišnje emisije.
Nestrpljiva
Mala Cana nije čekala da joj ponude angažman, već je sama napravila prvi korak i poručila da su joj vrata za saradnju otvorena, ali pod jednim uslovom da poziv stigne direktno od televizije ili organizatora.
Zna šta hoće
-Poštovani, što se tiče novogodišnjih programa i snimanja, odazvaću se rado, samo na lični poziv televizije ili organizatora. Ljubi vas i grli vaša Mala Cana Bajić. Živi mi i zdravi bili -napisala je ona.
Da možda ne
Ovom objavom Mala Cana je na simpatičan način podsetila javnost na sebe, ali i poslala svojevrsnu ponudu svima koji uveliko pripremaju praznični televizijski sadržaj. Ostaje da se vidi da li će neka televizija prihvatiti njen poziv i uvrstiti je među goste novogodišnjeg programa.Ona je u žižu interesovanja došla nakon smrti supruga Andrije Bajića sa čijim ćerkama je vodila rat.