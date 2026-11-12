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Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana,supruga preminulog pevača Andrije Bajića očigledno je raspoložena za novogodišnja televizijska snimanja, a svoju zainteresovanost odlučila je da javno obelodani. Ona je putem društvenih mreža uputila poruku televizijama i organizatorima prazničnih programa, jasno stavivši do znanja da je spremna da se odazove pozivu i uveliča novogodišnje emisije.

Nestrpljiva

Mala Cana nije čekala da joj ponude angažman, već je sama napravila prvi korak i poručila da su joj vrata za saradnju otvorena, ali pod jednim uslovom da poziv stigne direktno od televizije ili organizatora.

Zna šta hoće

1/6 Vidi galeriju Pevačica u žiži Foto: Printscreen, Privatna arhiva, Prinskrin, baona jnr/Shutterstock

-Poštovani, što se tiče novogodišnjih programa i snimanja, odazvaću se rado, samo na lični poziv televizije ili organizatora. Ljubi vas i grli vaša Mala Cana Bajić. Živi mi i zdravi bili -napisala je ona.

Da možda ne

Ovom objavom Mala Cana je na simpatičan način podsetila javnost na sebe, ali i poslala svojevrsnu ponudu svima koji uveliko pripremaju praznični televizijski sadržaj. Ostaje da se vidi da li će neka televizija prihvatiti njen poziv i uvrstiti je među goste novogodišnjeg programa.Ona je u žižu interesovanja došla nakon smrti supruga Andrije Bajića sa čijim ćerkama je vodila rat.