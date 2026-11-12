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Vivijen Teodora Kurtović, koja je veliku pažnju javnosti privukla i svojim prisustvom na društvenim mrežama, gde se predstavlja kao Kraljica Skadarlije, objavila je novu knjigu u kojoj je kroz poeziju ogolila svoje emocije, unutrašnje borbe i najintimnija razmišljanja. Pevačica, glumica i pesnikinja čitaocima je ponudila novo književno izdanje ispunjeno ljubavlju, tugom, strahovima, ali i dubokom verom.

Bogata biografija

Vivijen ima veoma neobičnu javnu karijeru, a publika je imala priliku da je vidi u različitim televizijskim emisijama, gde je često privlačila pažnju svojim ponašanjem i nesvakidašnjom energijom. Svoju umetničku stranu pokazala je i u nedeljnom popodnevu „Pusti brigu“, kada je svojim zanosnim plesom oduševila folkera Mitra Mirića, koji nije krio koliko ga je njena energija zabavila.

U fokusu

1/5 Vidi galeriju Pevačica voli da bude u centru pažnje Foto: Privatna arhiva

Ipak, iza imidža neobične umetnice krije se i životna priča puna nesvakidašnjih iskustava. Vivijen je jedan period života provela u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, gde je boravila pod duhovnim vođstvom monaha oca Benedikta. Tamo je, kako se navodi u njenoj životnoj priči, spojila skromni monaški rad sa estradnim nastupima, pokušavajući da pronađe ravnotežu između duhovnosti i umetnosti.Iza njenog osmeha, vedrine i energije kriju se i bolne porodične okolnosti. Vivijen je ranije govorila o tome da njen otac ne razgovara sa njom još od detinjstva, a dodatni udarac doživela je kada je njen mlađi brat Kevin tragično nastradao u Švajcarskoj.

Teška sudbina

Upravo se motivi bola, gubitka, vere i unutrašnje borbe provlače kroz njeno novo književno izdanje. U pesmama ljubav često ima i svoju mračnu stranu, tuga se skriva iza osmeha, a strah postaje nešto sa čim čovek mora svakodnevno da se suočava.

Drugi deo knjige posvećen je duhovnosti, molitvama, Bogorodici i Jerusalimu, ali i ljudima koji su ostavili poseban trag u njenom životu, među kojima su otac Benedikt, iguman Sergije, otac Vasilije i patrijarh Porfirije.