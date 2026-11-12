I ona se oparila

Prema zvanično dostupnim podacima, Birtaševićeva firma, registrovana pod nazivom "Šoulab" sa sedištem u opštini Palilula, u 2023. godini ostvarila je prihode od 13.602.000 dinara, odnosno oko 116.058 evra. Naredne godine prihodi su iznosili 21.768.000 dinara, što je približno 185.734 evra, dok je tokom 2025. prijavljeno 29.987.000 dinara, odnosno oko 255.862 evra. Kada se sve sabere, ukupni prihodi ove firme za navedeni trogodišnji period iznose oko 557.654 evra. Međutim, prihod nije isto što i zarada, pa je za potpunu sliku poslovanja važno pogledati i rashode i konačan finansijski rezultat. Prema dostavljenim podacima, firma je u 2023. godini iskazala neto gubitak od 9.305.000 dinara, odnosno oko 79.394 evra. U 2024. godini gubitak je iznosio 4.607.000 dinara, približno 39.309 evra, dok je u 2025. bio 6.750.000 dinara, odnosno oko 57.594 evra.



S druge strane, finansijski rezultati firme Jelene Karleuše pokazuju da je i ona ostvarila ogroman prihod u istom periodu kao i Birtašević. Njena preduzetnička radnja "JK entertejnment Beograd" ostvarila je, prema podacima koje smo analizirali, dobit od 84.417.000 dinara u 2023. godini, odnosno oko 720.282 evra. Tokom 2024. dobit je iznosila 94.464.000 dinara, što je približno 806.007 evra, dok je 2025. dostigla 115.917.000 dinara, odnosno oko 989.053 evra. Kada se podvuče crta, ukupna iskazana dobit ove firme za tri godine iznosi oko 2.515.342 evra.

Inače, pojedini korisnici Iks društvene mreže komentarisali su ovih dana Birtaševićeve nekretnine i automobile, pitajući se na koji način je došao do luksuzne imovine.

- Kako si stekao ovaj stan u Beogradu? Malo je preluksuzan. Izgleda farmacija dobro plaća ili je samo Karli? - napisao je jedan korisnik.

Drugi je otišao korak dalje pozivajući nadležne institucije da provere poreklo novca kojim je, kako tvrdi, Birtašević stekao nekretnine i automobile.

- Molim policiju Srbije da izvadi odakle Zoranu onoliki novac za stanove i automobile. Smatramo da je potkradanje u pitanju. Odakle dolazi onoliki novac? - navedeno je u jednoj objavi.

Sad kad imamo navedene podatke iz APR, jasno je odakle mu novac za luksuzni život.

Inače, tokom jučerašnjeg dana na portalu Kurira objavili smo da se Karleušina firma našla i u evidenciji Narodne banke Srbije zbog prinudne naplate. Prema dostupnim podacima NBS, račun preduzetničke radnje "JK entertejnment" blokiran je 6. novembra, a prema stanju od 11. novembra, blokada je trajala pet dana. Ukupan iznos blokade iznosi 788.703,15 dinara, odnosno približno 6.729 evra. U evidenciji je navedeno da je račun blokiran po osnovu prinudne naplate, ali iz dostupne dokumentacije nije moguće utvrditi kome se novac duguje niti po kom konkretnom osnovu je postupak pokrenut. Ovo nije prvi put da se firma pevačice našla u sličnoj situaciji. Prema evidenciji NBS, tokom prethodnih godina zabeleženo je više blokada računa. Prva je evidentirana 17. oktobra 2023. i trajala je jedan dan, da bi račun ponovo bio blokiran 25. oktobra iste godine, ovog puta na osam dana.