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Novinarka Ljiljana Stanišić imala je veoma neobično i neplanirano putovanje do Sarajeva, koje se umesto rutinskog leta pretvorilo u pravu avanturu. Voditeljka je do željene destinacije krenula preko Frankfurta, ali se već na aerodromu suočila sa situacijom koju nije očekivala.Naime, u trenutku kada je saznala da je došlo do promene gejta, nastala je prava pometnja među putnicima. Dok su jedni pokušavali da se snađu i pronađu novi izlaz, drugi su iskoristili priliku da fotografišu novinarku, koja se našla usred neplaniranog aerodromskog haosa.

Zakasnila na let

1/5 Vidi galeriju Voditeljka bila u problemu Foto: Kurir

Ipak, Ljiljana nije želela da dozvoli da joj propadne putovanje, pa je odlučila da uzme stvari u svoje ruke. Umesto da odustane od puta, kupila je novu avionsku kartu i pronašla alternativni način da stigne do Sarajeva. Ono što je trebalo da bude putovanje od svega pola sata na kraju se pretvorilo u šest sati neizvesnosti, presedanja i snalaženja. Iako joj planovi nisu išli naruku, novinarka nije odustajala od svoje namere da stigne na željenu destinaciju.

Drama na letu

Po svemu sudeći, predstavnica medija je još jednom pokazala da ne dozvoljava da joj nepredviđene okolnosti pokvare planove, čak i kada se putovanje pretvori u pravu malu avanturu.