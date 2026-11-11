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Zdravko Čolić već decenijama važi za jednog od najvoljenijih i najpopularnijih pevača na prostoru bivše Jugoslavije. Svojim vanvremenskim hitovima, prepoznatljivim glasom i neodoljivim šarmom osvojio je srca publike, a njegova popularnost ne jenjava ni nakon više decenija na muzičkoj sceni.

Tokom bogate karijere izgradio je status istinske muzičke legende, a njegove pesme i danas rado slušaju različite generacije. Posebno mesto zauzima i među pripadnicama lepšeg pola, koje ga godinama svrstavaju među najpoželjnije muškarce na domaćoj javnoj sceni.

Ovaj detalj o Čoli retko ko zna

Ipak, osim njegovog muzičkog uspeha i neprolaznog šarma, pažnju javnosti privlače i pojedini detalji iz njegovog privatnog života. Tako je mnoge iznenadio podatak o tome koliko je zapravo visok popularni Čola.

1/5 Vidi galeriju Trudi se da bude neprimećen Foto: MONDO/Matija Popović, Filip Plavčić, ATA images

Naime, Zdravko Čolić visok je 184 centimetra, što je podatak koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Sudeći po komentarima, mnogi su imali drugačiju predstavu o njegovoj visini, pa je ovaj detalj postao zanimljiva tema među njegovim obožavaocima.

Njegov izgled, držanje i harizma godinama su deo prepoznatljivog imidža, a činjenica da i danas pleni pažnju gde god da se pojavi samo potvrđuje koliko je njegova popularnost postojana. Iako je prošao kroz različite faze karijere, Čola je uspeo da zadrži prepoznatljivost i naklonost publike, što je pošlo za rukom tek retkim izvođačima.

Pored uspešne muzičke karijere, pevač je uspeo da sačuva i ono što mu je, po svemu sudeći, posebno važno – privatnost svoje porodice. Njegov brak sa suprugom Aleksandrom godinama je daleko od medijske pompe, a ona se veoma retko pojavljuje u javnosti.

1/11 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: TO Bar

Priča se da ima dvojnika

Inače, pevača Amira Kazića Lea mnogi porede sa Zdravkom Čolićem, a svojevremeno su kružile glasine i da mu je legendarni pevač otac.

Iako je ubrzo demantovao navode da je u srodstvu sa Čolićem, Leo nije krio da mu imponuje povezivanje sa velikom balkanskom zvezdom.

- Rekao sam da će mi Čola to skupo platiti, da ću tražiti alimentaciju za sve ove godine. Da sam na njegovom mestu, snimio bih duet da pokažemo jesmo li zaista toliko slični i vizualno i vokalno ili nismo. Čola je od mene stariji samo 14 godina i ne može da mi bude tata - rekao je pre mnogo godina za hrvatske medije.