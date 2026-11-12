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Uoči koncerta Zorane Pavić, pripadnici sedme sile razgovarali su sa pevačicom Ivanom Peters, koja nije krila oduševljenje zbog velikog interesovanja publike i podrške koju je njena koleginica dobila.

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Foto: Nemanja Nikolić

Ivana je priznala da i sama oseća tremu kada prisustvuje važnim trenucima dragih ljudi, a potom istakla da Zorana zaslužuje još veću podršku.

- Ja imam tremu kada treba da podržim drage ljude. Drago mi je što je ovako puno. Ja mislim da je ona zaslužila i više od ovoga - rekla je Ivana.

Pevačica se potom osvrnula na muzičku scenu devedesetih godina i promene koje su se dogodile tokom prethodnih decenija. Kako je istakla, nove generacije donose drugačiju energiju i ideje, koje će obeležiti budućnost muzike.

- Menjaju se vremena, menjaju se stvari. Te nove generacije kojima sve to prepuštamo dolaze sa nečim novim što će trajati - poručila je Petersova.

Govoreći o grupiTap 011, Ivana nije želela da ulazi u detalje odnosa, ali je najavila i svoj solistički koncert, na kojem će publika imati priliku da čuje pesme koje su obeležile različite periode njene karijere.

- Pesme Negativa, moje pesme i one ljude koje ja volim da pevam i da slušam. Posle koncerta izlazi još nešto novo - najavila je pevačica.

Sa saradnicima odlagala nove projekte

Ivana Peters zagovornik je veganske ishrane i zdravog života, a infarkt koji je doživela u mladim godinama promenio joj je ceo život. Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Zvezde Granda

 Osvrnula se i na nove projekte, priznavši da postoje stvari koje su ona i njeni saradnici dugo odlagali, ali da su im se u međuvremenu dogodile brojne lepe životne promene.

- Grozni smo što nismo izbacili, ali su nam se dogodila deca, neke ćerke, neke lepe stvari. Mi muziku ne radimo zbog zarade, već zbog duše - iskrena je bila Ivana.

Ipak, najviše pažnje privukao je trenutak kada su novinari pomenuli Jelenu Karleušu i prepisku koju su njih dve navodno imale. Ivana nije želela da komentariše ovu temu, a na pitanje o koleginici odgovorila je kratko i prilično misteriozno:

Jelena Karleuša
Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić

- Ne znam o kome pričaš - poručila je Petersova, nakon čega je završila razgovor sa novinarima.

Kurir.rs/Republika

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