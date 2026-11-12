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Modna kreatorka Melina Arnold poznatija kao Džinović ponovo je dospela u centar pažnje nakon što je, posle razvoda od pevača Harisa Džinovića, izgovorila sudbonosno "da“ bogatom engleskom biznismenu Džefriju Arnoldu.

Foto: Damir Dervišagić, Printskrin

O njenom novom braku ne prestaje da se govori, a sada se na ovu temu osvrnuo i glumac i voditelj Dragan Marinković Maca, koji nije štedeo reči, pa je u svom prepoznatljivom, ironičnom maniru prokomentarisao njen ljubavni izbor.

Gostujući u emisiji „Magazin In“ kod Sanje Marinković, Maca se dotakao ljubavi i novca, a kao primer naveo upravo Melinu, uz sarkastičnu opasku da se u njenom slučaju emocije i bogatstvo očigledno savršeno uklapaju.

- Fazon „volim ga i ima love“... Recimo, Melina Džinović! Ona je baš, ono... Ima takvih priča. Baš ga voli, to se vidi, normalno! - rekao je Maca.

Glumac se tu nije zaustavio, već je nastavio u istom tonu, postavljajući pitanje koje je izazvalo smeh u studiju.

- Uda se recimo za milijardera, što se nije udala za vodoinstalatera? - upitao je Maca.

Na njegovu opasku nadovezala se Sanja Marinković, koja je kroz šalu prokomentarisala izgled Melininog novog supruga.

- Dobro, on nije dobar frajer, zato! - dobacila je voditeljka.

Maca je potom nastavio da se šali na račun ljubavnog života kreatorke, a u priču je uvukao i njenog bivšeg supruga Harisa Džinovića.

- Normalno. Vidiš kako to život piše romane! Šta sad sa Harisom? - rekao je glumac.

Sanja je, međutim, pokušala da zaustavi priču o pevaču, pa mu je kratko poručila:

- Ma, pusti ti Harisa, nemoj njega - zaključila je voditeljka.

Melina o počecima sa Harisom: "Pobegla sam od kuće"

1/6 Vidi galeriju Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih. Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Inače, Haris Džinović je ranije javno govorio o tome kako njeni roditelji u početku nisu podržavali njihovu vezu zbog razlike od čak tri decenije.

S druge strane, kreatorka je pre nekoliko godina za „Premijeru“ objasnila pozadinu te situacije: "To je naslov izvučen iz konteksta zato što nije bila poenta da moja mama nije bila za brak. Kao prvo, da se razumemo, ja sam pobegla od kuće, tako da ne vidim šta je žena trebala da se slaže sa čovekom kojeg ne zna".

Tada je naglasila i sledeće: "Moja majka nije bila za udaju pre nego što ja diplomiram. To nije vezano za Harisa, to je nešto što vam kažu kad imate 18 i kad krenete na fakultet".

Vesna Đogani je inače, šokirala javnost kada je iznela tvrdnje o Melini.

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