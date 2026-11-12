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Pevač grupe "Prljavo kazalište“ Mladen Bodalec (67) doživeo je neprijatnost tokom nedavnog nastupa u Nemačkoj, kada se usred izvođenja pesme iznenada srušio pred punom dvoranom.

Foto: Preent Screen

Nezgoda se dogodila u Areni „MPH“, dok je bend izvodio numeru „Ljubav je tako slepa“. Bodalec je u jednom trenutku potrčao ka ivici bine i pokušao da skoči, ali je izgubio ravnotežu i završio na podu.

Kolege odmah pritrčale, publika u panici

1/7 Vidi galeriju Prljavo kazalište izvodi pesmu "Tu noć kad si se udavala" Foto: Printscreen

Pevač je zbog pada istog trenutka prekinuo izvođenje, a u dvorani je nastao muk. Zabrinuti fanovi nisu znali šta se dogodilo, pa su se ubrzo začuli i povici iz publike.

Članovi benda, koji su se nalazili u njegovoj neposrednoj blizini, odmah su dotrčali kako bi mu pomogli. Nakon što su se uverili da je Bodalec dobro i da nije povređen, usledila je neočekivana reakcija kolega, koji su od olakšanja i u znak podrške skočili na njega.

Neprijatan trenutak tako se završio bez težih posledica, a snimak pehovitog pada privukao je pažnju javnosti.

Pevač se ubrzo podigao na noge, nastavio da peva bez pauze, šetao po sceni i komunicirao sa posetiocima, pokazavši da ga pad nije poremetio.

Zbog suda promenili naziv benda

Podsetimo,Jasenko Houra i Mladen Bodalec od 2022. godine više ne nastupaju pod zvaničnim imenom "Prljavo kazalište“, već kao Houra Grupa.