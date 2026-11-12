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Veljko Ražnatović ponovo je privukao pažnju javnosti svojim obraćanjem na društvenim mrežama, gde je izneo nezadovoljstvo zbog situacije koju je, kako tvrdi, njegova porodica doživela u vrtiću koji pohađa njegov najmlađi sin.

Naime, Veljko je otkrio da je njegova supruga Bogdana prilikom dolaska u vrtić zatekla dečaka u kostimu bubamare, za koji je on smatrao da zapravo predstavlja žensku suknju. Ovaj prizor izazvao je njegovu reakciju, a posebno ga je pogodilo objašnjenje koje su, prema njegovim rečima, dobili od zaposlenih u ustanovi.

Ražnatović je istakao da inače ne objavljuje često ovakve sadržaje, ali da smatra da je važno da o ovom iskustvu javno progovori, jer se, kako kaže, tiče dece, Srbije i hrišćanskih vrednosti.

Foto: Preent Screen

- Dobar dan. Ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i za Srbiju generalno, kao i za hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da je moja žena došla u vrtić i da je našem najmlađem sinu navučen "kostim“ bubamare, koji je zapravo ženska suknja - započeo je Veljko.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

"Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“

Kako je dalje objasnio, kada su pitali zbog čega je dečaku dat takav kostim, dobili su odgovor da su svi kostimi dostupni deci i da svako može da izabere šta želi.

- Kada smo pitali zašto je to tako, rekli su nam da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam pitao da li tu postoji vaspitač koji može da objasni detetu: "Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“, odnosno da li se pravi takva razlika. Oni su rekli da je to po novom pravilniku sve u redu i da nemaju pravo da prave takvu razliku. Dodali su i da, ako mi želimo tako da postupamo, moramo da promenimo vrtić - ispričao je Ražnatović.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović uživa sa sinovima Foto: Instagram Printscreen, Printscreen Instagram

Veljko je potom otkrio i da je upravo zbog ovakvih stvari koje se dešavaju u gradu, odlučio da se preseli na selo, gde, kako kaže, želi da svoju porodicu sačuva od pojava sa kojima se ne slaže.

- To je jedan od razloga zbog kojih sam ja na selu, da bih se spasio ovih stvari. Tako da, pazite se i čuvajte svoju decu - poručio je Veljko.

Njegovo obraćanje izazvalo je pažnju, a ostaje da se vidi da li će se povodom njegovih tvrdnji oglasiti i predstavnici vrtića.

1/9 Vidi galeriju Supružnici na mini putu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen