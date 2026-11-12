Slušaj vest

Pevačice Kaja Ostojić i Romana Panić našle su se u centru pažnje zbog pesme "Samoodbrana“, nakon što je Kaja u emisiji "Amidži šou“ govorila o navodnom nesporazumu sa koleginicom, a Romana se ubrzo oglasila na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen YouTube

Gostujući u emisiji "Amidži šou“ kod voditelja Ognjena Amidžića, Kaja Ostojić odgovarala je na brojna pitanja, a jedno od njih odnosilo se upravo na Romanu Panić i njenu pesmu "Samoodbrana“.

Naime, Kaja je upitana da li je istina da joj je Romana putem poruke zabranila da obradi ovu numeru, kao i da joj ona nikada nije odgovorila na tu poruku.

- Istina je da. Ja sam baš kod tebe u emisiji jednom pevala uživo i najavila sam da sam prosto dobila prava, odnosno kupila prava da obradim tu pesmu. Posle toga sam dobila tu poruku. Sada da ne citiram, ne mogu ni da se setim, ali bilo je u fazonu: zgranula se kako to tako, jer je to njena lična karta. Nisam odgovorila na tu poruku, niti sam se upuštala u taj plan - rekla je Kaja.

Romana se oglasila na Instagramu

Foto: Preent Screen

Da stvar bude još zanimljivija, nakon Kajinog gostovanja oglasila se i Romana Panić. Pevačica je na svom Instagram profilu podelila isečak iz emisije u kojem Kaja govori o njihovoj prepisci i spornoj pesmi.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste reč koju je Romana dodala uz objavljeni snimak. Naime, preko isečka je napisala kratko i jasno: „LAŽ“, a onda obrazložila:

- A "Samoodbrana" je prepevana više puta od strane raznih pevača. Dotična je rekla u emisiji da je to njena nova pesma i da to nikada niko pre nje nije pevao. A od mene nikada nisi dobila poruku.

Njena objava ponovo je pokrenula priču o pesmi „Samoodbrana“ i odnosu dve pevačice.

Do Kajinog komentara nismo uspeli da dođemo.

Objavila treću pesmu sa novog albuma

1/8 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Printscreen Youtube / KAYA OSTOJIC

Podsetimo, Kaja Ostojić objavila je i treću pesmu s albuma "Priče za laku noć", istoimenog naziva! Za razliku od predhodne dve numere: "Košmari" i "Opijati", na kojima je sarađivala s Mimi Mercedes, "Priče za laku noć" napisala je sama! Pevačica je dokazala da je sjajan kantautor, budući da je autor i teksta i muzike za istu.

Kako nam je otkrila, tokom stvaranja ovog albuma, najveća podrška joj je bio suprug Miloš, kome se upravo pesma "Priče za laku noć" najviše dopala. Zbog toga i ceo album nosi ovaj naziv.