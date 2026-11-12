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Veljko Ražnatović podelio je sa pratiocima na Instagramu neprijatno iskustvo koje je, kako tvrdi, doživeo prilikom boravka svog sina u vrtiću. Njegovu pažnju privukao je kostim bubamare koji je dete dobilo, a za koji je Ražnatović naveo da zapravo predstavlja crvenu suknjicu od tila.

Veljko je objavio na Instagramu fotografiju kostima.

- Evo uniseks haljine za dečake i devojčice kako kažu iz uprave vrtića - napisao je Veljko Ražnatović u objavi na kojoj se vidi crvena suknjica od tila.

Sin Svetlane Cece Ražnatović je objasnio zbog čega mu je čitava situacija zasmetala.

Prema njegovim rečima, kada su roditelji zatražili objašnjenje, dobili su odgovor da deca mogu samostalno da biraju kostime, bez podele na one namenjene dečacima i devojčicama.

Ražnatović je posebno istakao da smatra kako bi vaspitači trebalo da usmeravaju decu i objasne im razlike između pojedinih kostima.

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

Kako je naveo u svom obraćanju, iz vrtića su im objasnili da se takav pristup primenjuje u skladu sa novim programom i da zaposleni nemaju pravo da ograničavaju izbor dece na osnovu pola.

- Dobar dan. Ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i za Srbiju generalno, kao i za hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da je moja žena došla u vrtić i da je našem najmlađem sinu navučen "kostim“ bubamare, koji je zapravo ženska suknja - započeo je Veljko i nastavio:

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

- Kada smo pitali zašto je to tako, rekli su nam da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam pitao da li tu postoji vaspitač koji može da objasni detetu: "Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“, odnosno da li se pravi takva razlika. Oni su rekli da je to po novom pravilniku sve u redu i da nemaju pravo da prave takvu razliku. Dodali su i da, ako mi želimo tako da postupamo, moramo da promenimo vrtić - ispričao je Ražnatović.

Veljko je potom otkrio i da je upravo zbog ovakvih stvari koje se dešavaju u gradu, odlučio da se preseli na selo, gde, kako kaže, želi da svoju porodicu sačuva od pojava sa kojima se ne slaže.

- To je jedan od razloga zbog kojih sam ja na selu, da bih se spasio ovih stvari. Tako da, pazite se i čuvajte svoju decu - poručio je Veljko.

Ovim obraćanjem pokrenuo je pitanje načina na koji se u predškolskim ustanovama organizuju aktivnosti i koliko slobode deca imaju prilikom izbora kostima, ali i uloge roditelja i vaspitača u takvim situacijama.

1/9 Vidi galeriju Supružnici na mini putu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen