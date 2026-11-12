Slušaj vest

Mina Kostić oglasila se nakon što je Đorđe David komentarisao njenog izabranika Maneta Ćuruviju Kaspera, a njegovu izjavu očigledno nije dočekala s oduševljenjem.

Foto: Kurir

Pevačica je na svom profilu podelila fotografiju naslova u kojem se navodi da je „prešla na duhove“, aludirajući na Davidovu izjavu o njenom partneru. Uz objavu mu je uputila i prilično oštru poruku, jasno stavljajući do znanja šta misli o njegovom komentaru.

- A što tako, majstore? Čemu to? Fali pažnja? Evo i pesmu tvoju ću staviti uz ovu objavu da pažnja bude potpuna! P. S. Pravi „džentlmenski“ komentar si dao o svojoj koleginici. Bravo za tebe - napisala je Mina.

Foto: Preent Screen

Njena objava ubrzo je privukla pažnju, a čini se da pevačica nije želela da prećuti ono što je Đorđe David rekao o njenom izabraniku.

"Kasper, to je za mene duh iz bajke"

1/11 Vidi galeriju Đorđe David Foto: Paparaco Lov

Podsetimo, Đorđe David je nedavno govorio o tome što Kasper piše pesme za novi album Mine Kostić. Tom prilikom priznao je da ne zna mnogo o njegovom radu, a kada mu je objašnjeno da je reč o Mininom izabraniku, usledio je komentar koji je izazvao pažnju javnosti.

- To je isto kao da me pitaš da li znam nešto u vezi sa kvantnom fizikom, kada je u pitanju NATO. Pojma nemam. Znam ko je Mina Kostić, Kasper, to je za mene duh iz bajke, koga sam mnogo voleo - rekao je David kroz osmeh.

Kada mu je pojašnjeno da je Mane Ćuruvija Kasper Minin izabranik, kratko je dodao: