Slušaj vest

O događaju u vrtiću u Titelu, koji je izazvao burnu reakciju Veljka Ražnatovića, ne prestaje da se govori.

Nakon što je bokser javno izneo svoje nezadovoljstvo zbog kostima bubamare koji je dobio njegov najmlađi sin, a koji je zapravo suknjica, u celu priču uključila se i njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović.

Ona je na svom Instagram storiju objavila Veljkovo oglašavanje i time stavila do znanja svima da se slaže sa svime što je njen sin rekao.

Neprijatnost je, podsetimo, prema Veljkovim navodima, počela kada je njegova supruga Bogdana prilikom dolaska po sina u vrtić zatekla dečaka u kostimu bubamare. Posebnu pažnju privukla je crvena suknjica od tila koja je bila deo garderobe, a fotografiju ovog komada odeće Veljko je kasnije podelio na Instagramu.

Nije skrivao da ga je prizor uznemirio, pa je pratiocima objasnio i kakvo su obrazloženje roditelji dobili od zaposlenih. Kako tvrdi, rečeno im je da su kostimi namenjeni svoj deci i da mališani sami odlučuju šta žele da obuku.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović podržala sina Veljka Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Veljko je javno doveo u pitanje takvu praksu, smatrajući da bi vaspitači trebalo da učestvuju u usmeravanju dece prilikom izbora garderobe za maskiranje.

Njegova objava brzo se proširila društvenim mrežama, a pažnju je privukla i reakcija njegove majke. Ceca je na svom Instagram profilu podelila Veljkovu objavu, uz fotografiju sporne suknjice, čime je pokazala da je upoznata sa situacijom i da podržava sina.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

Mi smo pozvali vrtić, a direktorka Jovanka Andrić nam je poručila da je cela stvar izmišljena i smešna, dok je u Blic stiglo njeno objašnjenje, koja je zaposlenima uputila poruku u kojoj je naglasila da događaj treba sagledati iz perspektive deteta.

Ona je podsetila da je reč o dečaku od dve godine, za kojeg je suknjica bila samo deo kostima i igre, bez posebnog značenja koje odrasli mogu da joj pripišu.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Prema njenim rečima, deca tog uzrasta prirodno istražuju različite mogućnosti, isprobavaju stvari i samostalno donose male odluke. Zbog toga, kako je navela, njihov izbor odeće ne bi trebalo posmatrati kao razlog za zabrinutost niti na osnovu njega donositi zaključke o njihovom identitetu.

Direktorka je istakla da je obaveza zaposlenih da mališanima obezbede okruženje u kojem mogu slobodno da se igraju i istražuju, bez osude i osećaja da su uradili nešto pogrešno.