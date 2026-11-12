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Prošle su dve godine od smrti legendarnog rokera i frontmena grupe "Riblja čorba“, Bore Đorđevića, koji je preminuo nakon teške borbe sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Iako je njegov odlazak ostavio veliku prazninu na domaćoj muzičkoj sceni, pojedini detalji iz njegovog privatnog života i dalje privlače pažnju javnosti, a među njima je i pitanje testamenta koji je sastavio pred smrt.

Foto: Kurir Televizija

Kako se ranije pisalo, kada je shvatio da mu je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, Bora je odlučio da ništa ne prepusti slučaju. Neposredno pre odlaska u bolnicu, u strogoj tajnosti sastavio je testament i doneo odluku o raspodeli svoje imovine.

Iako je dokument čuvao daleko od očiju javnosti, sa najbližima nije imao tajni. O svojim odlukama razgovarao je sa suprugom i decom, za koje je bio izuzetno vezan.

Evo kome je ostavio imovinu

1/5 Vidi galeriju Bora Čorba Foto: Printscreen/Instagram

Prema ranijim navodima, legendarni muzičar odlučio je da sve što poseduje ostavi svojim najbližima. Iako su njegova deca već bila ostvarena i finansijski obezbeđena, Bora je želeo da upravo porodica nasledi ono što je tokom života stekao.

Posebnu pažnju privukle su reči koje je, kako se navodi, uputio supruzi neposredno pre odlaska u bolnicu.

„Oni od mene imaju sve, a ti znaš šta ti je činiti dalje ako dođe do nekih iznenadnih situacija“, navodno joj je poručio Bora.

Imao je i posebnu želju vezanu za rodni Čačak

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Osim pitanja nasledstva, Bora Đorđević je za života otvoreno govorio i o priznanjima koja bi voleo da dobije.

Nije krio da mu posthumne nagrade ne predstavljaju mnogo, jer je smatrao da priznanja imaju posebnu vrednost samo kada čovek može lično da ih doživi.

Njegova velika želja bila je da mu rodni Čačak oda priznanje još za života. Upravo taj grad zauzimao je posebno mesto u njegovom srcu, a planirao je i da se u njega trajno vrati.

Priželjkivao je da jedna ulica u Čačku ponese njegovo ime, dok je svojevremeno kroz osmeh podsećao da u beogradskom Zoološkom vrtu već postoji staza nazvana „Borino sokače“.

Iako više nije među nama, njegove pesme i stihovi nastavili su da žive, a interesovanje za život i poslednje odluke legendarnog muzičara ne jenjava.