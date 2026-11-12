"POSLUŠAJ PAŽLJIVO" Mirko Šijan reagovao nakon što je Veljko pobesneo jer su mu sinu obukli suknjicu u vrtiću
- Mirko Šijan je podržao Veljka Ražnatovića i na Instagramu podelio njegov snimak uz poruku: 'Poslušaj pažljivo!'.
- Veljko je reagovao jer je njegovom sinu u vrtiću obukli kostim bubamare sa crvenom suknjicom, što je izazvalo njegovo negodovanje.
- Direktorka vrtića poručila je da je reč o dečjoj igri i da deca sama biraju kostime, bez podele na muške i ženske.
Nakon što je Veljko Ražnatović javno izneo nezadovoljstvo zbog situacije koju je njegova supruga Bogdana zatekla u vrtiću u Titelu, usledile su brojne reakcije na društvenim mrežama. Među onima koji su se oglasili našao se i Mirko Šijan.
Naime, Šijan je na svom Instagram profilu podelio snimak u kojem Veljko govori o događaju sa najmlađim sinom u vrtiću. Uz video je ostavio kratku, ali upečatljivu poruku: „Poslušaj pažljivo!“
Na detetu bila crvena suknjica
Podsetimo, Veljko je ispričao da je Bogdana prilikom dolaska po mališana zatekla dečaka u kostimu bubamare, čiji je deo bila crvena suknjica. Ovaj prizor izazvao je njegovo negodovanje, pa je odlučio da javno iznese šta se dogodilo i kakvo su objašnjenje dobili od zaposlenih u vrtiću.
Prema njegovim rečima, roditeljima je rečeno da deca imaju slobodu da sama biraju kostime, bez podele na one namenjene dečacima i devojčicama.
- Dobar dan. Ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i za Srbiju generalno, kao i za hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da je moja žena došla u vrtić i da je našem najmlađem sinu navučen "kostim“ bubamare, koji je zapravo ženska suknja - započeo je Veljko.
Svi kostimi dostupni deci
Kako je dalje objasnio, kada su pitali zbog čega je dečaku dat takav kostim, dobili su odgovor da su svi kostimi dostupni deci i da svako može da izabere šta želi.
- Kada smo pitali zašto je to tako, rekli su nam da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam pitao da li tu postoji vaspitač koji može da objasni detetu: "Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“, odnosno da li se pravi takva razlika. Oni su rekli da je to po novom pravilniku sve u redu i da nemaju pravo da prave takvu razliku. Dodali su i da, ako mi želimo tako da postupamo, moramo da promenimo vrtić - ispričao je Ražnatović.
Veljko je potom otkrio i da je upravo zbog ovakvih stvari koje se dešavaju u gradu, odlučio da se preseli na selo, gde, kako kaže, želi da svoju porodicu sačuva od pojava sa kojima se ne slaže.
- To je jedan od razloga zbog kojih sam ja na selu, da bih se spasio ovih stvari. Tako da, pazite se i čuvajte svoju decu.
Veljkovo obraćanje izazvalo je veliku pažnju, a pre Mirka Šijana reagovale su i njegova majka Ceca Ražnatović, kao i sestra Anastasija.
Oglasila se direktorka vrtića
U međuvremenu se oglasila i direktorka vrtića Jovanka Andrić, koja je poručila da je reč o dečjoj igri i da izbor kostima kod deteta od dve godine ne treba posmatrati kroz očekivanja odraslih.
Objava Mirka Šijana dodatno je skrenula pažnju na slučaj koji je pokrenuo različite komentare i rasprave na društvenim mrežama.