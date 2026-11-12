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Nakon što je Veljko Ražnatović javno izneo nezadovoljstvo zbog situacije koju je njegova supruga Bogdana zatekla u vrtiću u Titelu, usledile su brojne reakcije na društvenim mrežama. Među onima koji su se oglasili našao se i Mirko Šijan.

Naime, Šijan je na svom Instagram profilu podelio snimak u kojem Veljko govori o događaju sa najmlađim sinom u vrtiću. Uz video je ostavio kratku, ali upečatljivu poruku: „Poslušaj pažljivo!“

Na detetu bila crvena suknjica

Podsetimo, Veljko je ispričao da je Bogdana prilikom dolaska po mališana zatekla dečaka u kostimu bubamare, čiji je deo bila crvena suknjica. Ovaj prizor izazvao je njegovo negodovanje, pa je odlučio da javno iznese šta se dogodilo i kakvo su objašnjenje dobili od zaposlenih u vrtiću.

Prema njegovim rečima, roditeljima je rečeno da deca imaju slobodu da sama biraju kostime, bez podele na one namenjene dečacima i devojčicama.

1/5 Vidi galeriju Mirko Šijan podržao Veljka Ražnatovića Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Dobar dan. Ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i za Srbiju generalno, kao i za hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da je moja žena došla u vrtić i da je našem najmlađem sinu navučen "kostim“ bubamare, koji je zapravo ženska suknja - započeo je Veljko.

Svi kostimi dostupni deci

Kako je dalje objasnio, kada su pitali zbog čega je dečaku dat takav kostim, dobili su odgovor da su svi kostimi dostupni deci i da svako može da izabere šta želi.

- Kada smo pitali zašto je to tako, rekli su nam da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam pitao da li tu postoji vaspitač koji može da objasni detetu: "Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“, odnosno da li se pravi takva razlika. Oni su rekli da je to po novom pravilniku sve u redu i da nemaju pravo da prave takvu razliku. Dodali su i da, ako mi želimo tako da postupamo, moramo da promenimo vrtić - ispričao je Ražnatović.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

Veljko je potom otkrio i da je upravo zbog ovakvih stvari koje se dešavaju u gradu, odlučio da se preseli na selo, gde, kako kaže, želi da svoju porodicu sačuva od pojava sa kojima se ne slaže.

- To je jedan od razloga zbog kojih sam ja na selu, da bih se spasio ovih stvari. Tako da, pazite se i čuvajte svoju decu.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Veljkovo obraćanje izazvalo je veliku pažnju, a pre Mirka Šijana reagovale su i njegova majka Ceca Ražnatović, kao i sestra Anastasija.

Oglasila se direktorka vrtića

U međuvremenu se oglasila i direktorka vrtića Jovanka Andrić, koja je poručila da je reč o dečjoj igri i da izbor kostima kod deteta od dve godine ne treba posmatrati kroz očekivanja odraslih.

Objava Mirka Šijana dodatno je skrenula pažnju na slučaj koji je pokrenuo različite komentare i rasprave na društvenim mrežama.