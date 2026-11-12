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Veljko Ražnatović oglasio se nakon što je njegova supruga Bogdana došla po njihovog sina Isaiju u vrtić i zatekla ga obučenog u suknjicu, odnosno kostim bubamare. Ova situacija izazvala je burnu reakciju Ražnatovića, koji je odlučio da sinove ispiše iz predškolske ustanove.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Veljko je za domaće medije otvoreno govorio o onome što se dogodilo, ne krijući nezadovoljstvo postupcima zaposlenih u vrtiću. Kako je istakao, smatra da roditelji moraju da budu upoznati sa aktivnostima u ustanovama koje njihova deca pohađaju.

- Dobro sam, super, imao sam i bolje dane. Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa. Ja Bogu hvala, mogu da uzmem i ispišem svoju decu iz vrtića i da ako se ne slažem sa nečim što se tamo dešava, ja sam u prilici i kod kuće da ih školujem i da ih upišem u privatni vrtić i prosto da se preselim, da živim u drugom gradu. Nažalost, to za mnoge meštane Titela, ne za mnoge, nego za 99 odsto meštana Titela to nije opcija i nije moguće, tako da su podložni teroru, indoktrinaciji dece. To se dešava pred našim očima, da mi ni ne znamo da je moja žena morala slučajno da dođe u školu i da zatekne naše dete Bože sačuvaj u suknji. Da pomisli čovek da nikad ne može tako nešto njemu da se desi u Srbiji. Ja ni ne dajem izjave za novine, a da nije vezano za boks. Ovo je samo nešto što je po mom mišljenju egzistencijalna pretnja za svako srpsko domaćinstvo, za svakog hrišćanina, za pravoslavlje. Ovo je užas, jer ja ovo ne gledam samo kao da je moje dete. Ja sam samo roditelj koji može da oglasi to da se vidi šta se radi. Ko zna šta se sve radi u vrtićima. Ovo je državni vrtić, da se razumemo - kaže Ražnatović i dodaje:

- Direktorka Jovanka Andrić je bila vrlo neprijatna i objasnila da je to njihova politika i da ako se nama ne sviđa da mi možemo da promenimo vrtić, na šta sam ja rekao da ćemo da vidimo. Ja sam više za to da se promeni direktorka i da se dovedu neka pravila u taj vrtić, gde će svi roditelji da budu zadovoljni, jer ne ide direktorka u taj vrtić, nego deca nas roditelja - Prenosi Blic.

"Ispisujem decu iz vrtića"

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

Ražnatović je naglasio da je nakon svega doneo odluku da povuče decu iz ove ustanove, sve dok, kako kaže, ne dođe do promena u njenom rukovodstvu i pravilima rada.

- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si.

Porodica ga podržala

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović podržala sina Veljka Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Podsetimo, Inače, Ceca Ražnatović i Anastasija su podržale Veljka objavivši na društvenim mrežama snimak na kom bokser objašnjava šta se dogodilo u vrtiću.