Slušaj vest

Pevačice Kaja Ostojić i Romana Panić našle su se u centru pažnje zbog pesme „Samoodbrana“, nakon što je Kaja u emisiji „Amidži šou“ govorila o nesporazumu sa koleginicom, a Romana se ubrzo oglasila na društvenim mrežama i iznela svoju stranu priče.

Ona tvrdi da Kaji nikada nije poslala poruku, iako je Ostojićeva u emisiji rekla da jeste, ali da na nju nije odgovorila te da je tada odustala od te pesme.

Međutim, sada je isplivala i prepiska koju je Romana svojevremeno poslala Kaji, iako tvrdi da to nikada nije učinila. Prepiska je upućena 27. marta 2024.godine, a iz njenog sadržaja jasno se vidi koliko joj je zasmetala ideja da njena koleginica obradi numeru po kojoj je publika prepoznaje.

Sve je jasno

1/6 Vidi galeriju Uznemirila se zbog pesme Foto: Kurir, Printskrin, ATA images, Kurir

Gostujući u emisiji „Amidži šou“, Kaja je odgovarala na brojna pitanja, a jedno od njih odnosilo se upravo na koleginicu i njenu pesmu „Samoodbrana“. Kaja je upitana da li je tačno da joj je Romana putem poruke zabranila da obradi ovu numeru, kao i da joj ona nikada nije odgovorila na spornu poruku.

Nedvosimeslena

-Istina je da. Ja sam baš kod tebe u emisiji jednom pevala uživo i najavila sam da sam prosto dobila prava, odnosno kupila prava da obradim tu pesmu. Posle toga sam dobila tu poruku. Sada da ne citiram, ne mogu ni da se setim, ali bilo je u fazonu: zgranula se kako to tako, jer je to njena lična karta. Nisam odgovorila na tu poruku, niti sam se upuštala u taj plan - rekla je Kaja.

Ne da na sebe

1/5 Vidi galeriju Pevačica u žiži interesovanja Foto: Printscreen Youtube / KAYA OSTOJIC, Kurir, Preent Screen

Nakon što su njene reči odjeknule u javnosti, Romana se oglasila na društvenim mrežama i obratila se koleginici, uz objašnjenje da nije ni gledala emisiju, ali da su je mnogi pozvali kako bi joj preneli šta je Kaja ispričala.

-Izvini, nisam tebi poslala - započela je Romana, a zatim nastavila:

-Ali mislim da je užasno ako ti je Futa prodao ponovo ovu moju pesmu, koja je moja lična karta. Nisam gledala emisiju, ali su me zvali razni da mi to prenesu-napisala je pevačica.

Sada je, međutim, pažnju javnosti privukla upravo njihova prepiska, koja je dodatno rasplamsala priču o pesmi „Samoodbrana“ i odnosu dve pevačice.