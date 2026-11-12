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U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogrdu danas je saslušan Miljan Vidović, poznatiji kao Miljan Hofman koji je uhapšen 11. novembra zbog sumnje za pokušaj iznude.

Hofman i njegova porodica, ponovo su u žiži interesovanja zbog hapšenja.

Inače, pre nekoliko godina, Miljanov otac Miško Hofman, u jednom intervjuu, hvalio se snimkom za odrasle koji je snimio zajedno sa svojim ocem.

Miško Hofman to je otvoreno rekao u razgovoru za "Info Bijeljina".

- Pošto, s obzirom na moje godine, već sutra mogu da odem sa ovog sveta, reći ću vam iskreno - moj otac, koga sam smatrao kraljem ovog grada, i ja, snimili smo po*** film koji traje sat i po. Sve to ima na snimku! E upravo mi je to žao, što nisam još više dao gas i što se nas dvojica još više nismo upustili u akciju! Ne sramim se, čak živim za to da pozovem sve moje Srbe i muslimane Bijeljince, da iznajmim kino salu i da svi zajedno gledamo taj film i zezamo se - bez zadrške je rekao otac braće Hofman.

Inače, Miško je pre nekoliko godina govorio i o lošem odnosu koji ima sa svojim sinovima.

1/6 Vidi galeriju Miško Hofman Foto: Printscreen Youtube TV Happy, Zorana Jevtić

- U sukob sa sinovima došao sam zato što sam video da su se uhvatili lošeg društva. Ja nemam nikad izgovor, uvek priznajem. Oni su foliranti, ja sam ih učio da se bave naukom, sportom i muzikom. Oni su završili paralelno i muzičku školu, strašno su svirali violinu, Miljan je imao i koncerte.

Oni su mene slušali sve dok su bili sa mnom, do 20. godine. Kad je Miljan napunio 19 i uzeo 20. godinu, dolazi upis na Medicinski fakultet u Novom Sadu. Postao je juniorski prvak sveta i rekao je "Ćale, ja hoću medicinu". Slomio je nogu na jednom meču u Novom Pazaru, gde je video šta je doktor - kazao je Miodrag kada je u februaru 2019. gostovao na Hepi televiziji.

1/5 Vidi galeriju Hofman doveden na saslušanje u tužilaštvo Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Miljan Vidović, pozvnatiji kao Miljan Hofman, saslušan danas u prostorijama tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično delo pokušaj iznude, posle čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, opasnosti da bi borakom na slobodi uticao na svedoke kao i da u kratkom vremenskom periodu ne bi ponovio krivično delo.

1/7 Vidi galeriju Miljan Hofman Foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Telegraf.rs

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