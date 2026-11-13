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Rasprava između Kaje Ostojić i Romane Panić zbog pesme „Samoodbrana“ dobila je novi epilog nakon što se oglasio kompozitor Aleksandar Futa Radulović, čije se ime pominjalo u celoj priči.

Naime, Kaja je u emisiji "Amidži šou" ispričala da je kupila prava na tu pesmu, ali je odustala nakon što joj je Romana poslala poruku, oglasila se i Panićeva i naglasila je da je to laž jer nikada nije pisala Kaji.

Onda je Kurir došao u posed poruke, koja demantuje Romanu, a u svojoj poruci upućenoj Kaji ona pominje i autora te pesme Futu.

Mi smo pozvali Aleksandra Radulovića koji je objasni šta se zapravo dogodilo i stavio tačku na spekulacije.

Za Futu problem ne postoji

On je jasno poručio da sa njegove strane nikakav problem ne postoji, ali i demantovao navode o navodnoj prodaji pesme drugim izvođačima.

-Ne postoji problem što se mene tiče. Nema nikakve „prodaje“ bilo koje pesme, bilo kom izvođaču. Svojevremeno je bilo reči o snimanju kaverа za više različitih interpretatora, ali koliko ja znam, sa Kajom nije napravljen nikakav dogovor. Tako da je to jedina realna i istinita priča - poručio je Futa.

Razjasnio

1/5 Vidi galeriju Kompozitor u centru drame Foto: Ana Paunković, ATA images, Antonio Ahel/ATAImages

Kompozitor se tu nije zaustavio, već je objasnio ko zapravo ima pravo da odlučuje o tome da li neka pesma može ponovo da bude snimljena, obrađena ili prerađena. Kako je istakao, o tome ne odlučuju izvođači koji su prvobitno proslavili numeru, već isključivo njeni autori.

Nema kolegijalnosti

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-I još nešto da napomenem: Bilo koja pesma koja se ponovo snima, obrađuje ili prerađuje nije tema o kojoj treba da pričaju ili da se pitaju izvođači, već isključivo njeni autori. Autorska je dobra volja kome će od budućih interpretatora iste pesme dati saglasnost. I tu se priča završava - zaključio je Radulović.

Oglasila se Kaja

Tim povodom kontaktirali smo i Kaju:

- Ja sam i te kako imala dogovor sa Futom i izvesnim I. M., preko koga su pregovori i vođeni, a koji je naš zajednički prijatelj. Obojica su bili upućeni u to da sam Ljilji Jorgovanović platila autorska prava za pomenuti tekst! Pesmu Romane Panić, kao i jednu Džejovu pesmu, snimila sam u studiju. Znam tačno i u kom studiju, a ti snimci i dalje postoje. Do realizacije na kraju nije došlo, delom zbog Romanine poruke u kojoj ona navodi da je ta pesma njena lična karta i izražava nezadovoljstvo zbog činjenice da bi je neko drugi prepevao, a delom zbog drugih uslova na koje u tom trenutku nisam želela da pristanem. Ti uslovi odnosili su se na snimanje spotova za pomenute obrade, kanal na kom bi bili objavljeni i slično.Dakle, do konačnog dogovora nije došlo iz navedenih razloga, ali je činjenica da sam Ljilji platila prava za tekst, a da sam na kraju od svega toga odustala! - poručila je Kaja.