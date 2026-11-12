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Bivša rijaliti učesnica i pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović se porodila! Ona je danas na svet donela zdravu devojčicu, koju je dobila u ljubavi sa partnerom Lukom Vujovićem.

Srećne vesti Anita je odmah podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, gde je objavila i prvu, izuzetno emotivnu fotografiju iz porodilišta na kojoj drži novorođenu bebu u naručju. Uz topli prizor uputila je i kratku, ali dirljivu poruku:

- Vredelo je što smo te čekali - poručila je ponosna majka uz emotikone srca i nastavila:

- 12.11.2026. danas u 11:50 na svet je došla naša Aleksija. 3.050 grama i 50 centimetara čiste ljubavi. Još jedan mali život, još jedna ogromna ljubav i još jedan razlog da budemo najsrećniji na svetu. Toliko smo te čekali , a sada kada te držimo u naručju, znamo da je sve vredelo. Naš svet je od danas dobio najlepšu novu dimenziju. Dobro nam došla, Aleksija.

Foto: Instagram

Ime devojčice

Inače, par je tokom čitave trudnoće sa velikim uzbuđenjem iščekivao dolazak naslednice, a ranije su otkrili i da su za devojčicu odabrali ime Aleksija.

Ime Aleksija je grčkog porekla.Ime potiče od grčke reči alexo (u značenju „braniti“, „štititi“), pa doslovno znači "braniteljka ljudi", "zaštitnica čovečanstva" ili „ona koja donosi pomoć“.

Čestitke novopečenim roditeljima pristižu sa svih strana, a fanovi i prijatelji u komentarima im upućuju najlepše želje povodom rođenja bebe.

Aleksija je prvo dete Anite i Luke, a ona iz prvog braka ima sina Alekseja.

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