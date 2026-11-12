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Pevač Ferid Avdić izgradio je uspešnu muzičku karijeru, a najveću popularnost stekao je tokom osamdesetih godina, kada je snimio pesme koje su do danas ostale veliki hitovi.

Za mnoge on je kralj bakšiša jer je znao da za jednu pesmu uzme i 10.000 evra.

Avdić je svoj muzički put započeo krajem sedamdesetih godina u sarajevskim kafanama.

Pevač je jednom prilikom otkrio kako je počeo da se bavi pevanjem. Naime, kao mladić prolazio je pored jedne kafane na Ilidži, u kojoj je svirao orkestar Ibra Mangafića.

Zamolio ga je da otpeva jednu numeru, što je on prihvatio, a njegova interpretacija oduševila je publiku, ali i Mangafića.

Foto: Printscreen

Avdić je tokom svoje višedecenijske karijere snimio veliki broj pesama i albuma, a učestvovao je i na brojnim muzičkim festivalima.

Mnoge njegove pesme postale su veliki hitovi koje publika i danas rado peva i bez kojih ne može da prođe gotovo nijedno slavlje. Među njima su: "Izađi mala", "Tvoje oči plave", "Dijana, ljubavi", "Sreća je varljiva", "Zašto si otišla" i mnoge druge.

Kada je reč o Feridovom privatnom životu, on je jedan od onih ljudi koji vole da vreme provode sa porodicom i uvek se trudio da njegovi najmiliji ne trpe zbog posla kojim se bavi.

Foto: Pritnscreen

Pre nekoliko godina pevač se suočio i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, kada mu je otkriven rak debelog creva. Pozitivno je bilo to što je karcinom otkriven na vreme, pa su šanse za izlečenje bile veće, piše Vikipedija.

Kurir.rs/Telegraf.rs