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Put Katarine Živković od skromnih početaka do uspešne muzičke karijere bio je obeležen velikim naporima, odricanjima i borbom sa sopstvenim nesigurnostima. Ona je gostujući u jednoj emisiji detaljno govorila o svojim prvim muzičkim koracima, teškim okolnostima tokom takmičenja, učešću u rijalitiju i pesmi koja je tek posle 13 godina postala ogroman hit.

Prvi susret sa estradnom scenom Katarina Živković je imala još 2003. godine kada se kao četrnaestogodišnjakinja prijavila na audiciju za „Zvezde Granda“. Iako tada nije prošla, tri godine kasnije, 2006, ponovo se prijavila i već 2007. postala deo Grand produkcije.

O tom periodu i ranoj želji da se bavi muzikom, pevačica je ispričala:

„Prvi put sam se prijavila kada sam imala 14 godina ali nisam prošla, pa sam pokušala sa 17 godina i onda sam uspela. Već kao tinejdžerka sa 15 godina sam počela da pevam u Leskovcu i tamo sam donekle ispekla zanat... Bila sam dete, moji snovi nisu bili megalomanski, želela sam da snimim svoju pesmu i da ljudi znaju ko sam ja. Kada je takmičenje počelo izašla sam u novinama, tata ulazi u sobu i donosi mi novine, ja sam bila oduševljena, gledam sebe i još se pišu lepe stvari o meni, ali kako je vreme prolazilo ja sam shvatala da nije dovoljno biti poznat - počela sam da radim na sebi.“

1/4 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Printscrean

Nedostatak mentora i borba sa tremom

Odrastajući u skromnoj porodici u Leskovcu, Katarina nije imala tehničke uslove kakve su imali drugi takmičari, niti podršku mentora. Dolazak u Beograd bio je praćen velikim stresom:

„Mi nismo imali mentore u takmičenju, kao što imaju sada. Kada sam se ja takmičila nisam imala laptop ni kompjuter, nisam imala gde da vežbam matrice, dođem iz Leskovca u veliki studio na Košutnjaku i prvi put čujem matricu, to je bio prvi put da sam došla u Beograd, dok su moje kolege sigurno imale laptopove. Šta ću gde ću, pored toga što nisam sigurna kako to sve ide, razmišljala sam o pitanjima novinara, da li ću da pogrešim padež, sve je to bilo jako stresno, svi smo imali veliku tremu, tada smo bili jako nespremni u odnosu na sadašnje kandidate.“

Pevačica je priznala da je trema umnogome uticala na njene nastupe i da bi danas pojedine stvari promenila:

„Kajem se za neke stvari i promenila bih neke stavke u svom ponašanju, obraćala sam pažnju oko nebitnih stvari - imaš tri minuta da pokažeš sve, a tebi sve bude uništeno zbog treme i nesigurnosti. Trebao mi je neko da mi kaže da ne razmišljam o trivijalnim stvarima, bila sam uplašeno lane... Toliko sam bila pogubljena i nisam znala šta smem a šta ne, kome da se obratim, da li treba da se radujem ili patim kada neko od mojih kolega ispadne...“

1/10 Vidi galeriju Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović Foto: Nemanja Nikolić

Hit nastao u kontrastu sa realnošću

Jedna od njenih prvih pesama, „Kad te ne volim“, doživela je neočekivanu sudbinu — tek posle 13 godina postala je klupski hit koji peva i po nekoliko puta na nastupima, iako je tekst u vreme snimanja bio daleko od njene svakodnevice:

„Neverovatno je kako je ta pesma sada zaživela, tada sam imala 17 godina i bila sam jako mlada, pevam o skupim kolima i satovima, a na autobuskoj stanici čekam bus za Leskovac i žurim u srednju medicinsku. Pevam o nečemu što nemam, nikada mi materijalne stvari nisu bile primarne, ali zato je sada ta pesma zaživela.“.

O proširenju porodice

Pevačica je dugo krila emotivnog partnera sa kojim ima sina Stefana, a nedavno je govorila o proširenju porodice.

- Mi smo osam godina zajedno i stvarno nikada nisam pričala o njemu. On jeste bio i jeste moja najveća podrška. Da to nije tako publika bi to sigurno videla. Videlo bi se po mom izgledu, pesmama, nastupima, tako da mislim da naša dela govore više od reči ponekada - rekla je tada i dodala:

- Bezbrižna sam kada odem na nastup, znam da mi je dete sa ljudima koji ga najviše vole i onda sam spremna da dam sto posto sebe na poslu. Svakoj ženi je to jako potrebno. Stefan je isti tata, a devojčica će biti na mene, to su neke moje želje.

kurir / nova

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