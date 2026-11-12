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Bivša rijaliti učesnica Anita Stanojlovićse porodila. Ona je na Instagramu odmah podelila lepe vesti i prvu fotografiju sa bebom, a ubrzo nakon toga oglasio se njen izabranik Luka Vujović.

- Mama je super, čekam da ih vidim, ulazim kod njih za par minuta, slikaćemo se - rekao je Luka Vujović.

Anita se oglasila na Instagramu.

- Danas u 11:50 na svet je stigla naša Aleksija. 3.050 grama i 50 centimetara čiste ljubavi. Još jedan mali život, još jedna ogromna ljubav i još jedan razlog da budemo najsrećniji na svetu. Toliko smo te čekali, a sada kada te držimo u naručju, znamo da je sve vredelo. Naš svet je od danas dobio najlepšu novu dimenziju. Dobro nam došla, Aleksija, napisala je Anita Stanojlović.

1/6 Vidi galeriju Anita i Luka dobili ćerku Foto: Instagram, Printscreen Instagram



Podsetimo, Luka je nedavno otkrio da će prisustvovati porođaju.

- Ima onih koji i danas ne veruju u našu ljubav, pa kažu: "Anita nije trudna". Ja nisam nešto raspoložen jer smo upravo sa pregleda, a ja nisam mogao da vidim ćerkicu. Mislim da je povukla na mamu, jer mama ne voli da se slika. Treći put idemo na taj 4D snimak i nikako da je vidimo, ali još mesec i po dana, bliži se porođaj. Prisustvovaću porođaju, porođaj će biti u Beogradu. Biću na porođaju, biću babica - rekao je on.

Kurir/Blic