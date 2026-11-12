OGLASIO SE LUKA VUJOVIĆ NAKON ŠTO JE DOBIO ĆERKU! Anita se porodila, on čeka da vidi nju i bebu: Ovo je poručio
Bivša rijaliti učesnica Anita Stanojlovićse porodila. Ona je na Instagramu odmah podelila lepe vesti i prvu fotografiju sa bebom, a ubrzo nakon toga oglasio se njen izabranik Luka Vujović.
- Mama je super, čekam da ih vidim, ulazim kod njih za par minuta, slikaćemo se - rekao je Luka Vujović.
Anita se oglasila na Instagramu.
- Danas u 11:50 na svet je stigla naša Aleksija. 3.050 grama i 50 centimetara čiste ljubavi. Još jedan mali život, još jedna ogromna ljubav i još jedan razlog da budemo najsrećniji na svetu. Toliko smo te čekali, a sada kada te držimo u naručju, znamo da je sve vredelo. Naš svet je od danas dobio najlepšu novu dimenziju. Dobro nam došla, Aleksija, napisala je Anita Stanojlović.
Podsetimo, Luka je nedavno otkrio da će prisustvovati porođaju.
- Ima onih koji i danas ne veruju u našu ljubav, pa kažu: "Anita nije trudna". Ja nisam nešto raspoložen jer smo upravo sa pregleda, a ja nisam mogao da vidim ćerkicu. Mislim da je povukla na mamu, jer mama ne voli da se slika. Treći put idemo na taj 4D snimak i nikako da je vidimo, ali još mesec i po dana, bliži se porođaj. Prisustvovaću porođaju, porođaj će biti u Beogradu. Biću na porođaju, biću babica - rekao je on.
Kurir/Blic