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Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, našao se pod lupom javnosti nakon što je izazvao uznemirenje objavama o navodnom privođenju. Ispostavilo se da hapšenja nije bilo, već da je jutjuber čitavu situaciju osmislio zbog snimanja sadržaja za svoje društvene mreže.

Drama je počela kada su se na njegovom Instagram profilu pojavile informacije da su ga priveli muškarci sa maskama. Objavljeni snimci dodatno su doprineli tome da pratioci, ali i šira javnost, poveruju da se dogodilo nešto ozbiljno.

Ubrzo je reagovalo i Više javno tužilaštvo, nakon čega je utvrđeno da su navodi o privođenju bili izmišljeni. Ilić je tokom komunikacije sa policijom objasnio da je sve deo video-klipa koji je pripremao i koji je potom objavio.

Ipak, šala bi mogla skupo da ga košta. Prema navodima tužilaštva, protiv njega će biti podneta krivična prijava Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Beogradu, zbog sumnje na izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda.

Nakon što je postalo jasno da je priča o hapšenju bila laž, Baka Prase objavio je novi snimak u kojem je prokomentarisao čitav događaj. U ovom snimku njemu lažni specijalci upadaju u stan.

Objasnio je da je želeo da napravi šalu na račun onih koji su priželjkivali da završi iza rešetaka, uz poruku da je sve što poseduje stekao sopstvenim, legalnim radom.

Nije propustio priliku ni da najavi da će svojim pratiocima pokloniti 103 telefona iPhone 17 zbog stresa koji su pretrpeli dok su pratili navodnu dramu.

Najavio je i donaciju od 200.000 evra

Pored komentarisanja lažnog privođenja, Ilić je najavio i da priprema novi video koji bi mogao da privuče dodatnu pažnju.