Slušaj vest

Veljko Ražnatović je danas izazvao pravu lavinu kada se oglasio iz Titela i otkrio da je njegova supruga Bogdana u vrtiću zatekla sina Isaiju u suknji, tačnije kostimu bubamare. Na njegovo obraćanje javnosti je reagovala i Ana Sević.

Ana Sević je, naime, podelila snimak Veljka Ražnatovića u kom je otkrio šta je doživeo u vrtiću u Titelu, a kasnije se oglasio za medije i otkrio da planira da sinove Željka, Krstana i Isaiju ispiše iz te predškolske ustanove.

Voditeljka "Zvezda Granda" je podelila na Instagramu snimak Veljka Ražnatovića i pružila mu javnu podršku stavljajući aplauze.

Foto: Kurir

"Ispisaću sinove iz vrtića"

Podsetimo, mediji su kontaktirali Veljka Ražnatovća koji je otkrio da će ispisati sina iz vrtića, nakon što ga je njegova supruga Bogdana zatekla naslednika obučenog u kostim bubamare.

Foto: Printscreen

- Dobro sam, super, imao sam i bolje dane. Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa. Ja Bogu hvala, mogu da uzmem i ispišem svoju decu iz vrtića i da ako se ne slažem sa nečim što se tamo dešava, ja sam u prilici i kod kuće da ih školujem i da ih upišem u privatni vrtić i prosto da se preselim, da živim u drugom gradu. Nažalost, to za mnoge meštane Titela, ne za mnoge, nego za 99 odsto meštana Titela to nije opcija i nije moguće, tako da su podložni teroru, indoktrinaciji dece. To se dešava pred našim očima, da mi ni ne znamo da je moja žena morala slučajno da dođe u školu i da zatekne naše dete Bože sačuvaj u suknji.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Da pomisli čovek da nikad ne može tako nešto njemu da se desi u Srbiji. Ja ni ne dajem izjave za novine, a da nije vezano za boks. Ovo je samo nešto što je po mom mišljenju egzistencijalna pretnja za svako srpsko domaćinstvo, za svakog hrišćanina, za pravoslavlje. Ovo je užas, jer ja ovo ne gledam samo kao da je moje dete. Ja sam samo roditelj koji može da oglasi to da se vidi šta se radi. Ko zna šta se sve radi u vrtićima. Ovo je državni vrtić, da se razumemo - kaže Ražnatović i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući.

Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si - rekao je.

Pogledajte dodatni snimak: