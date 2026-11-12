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StarletaStanija Dobrojević od samog početka pojavljivanja u javnosti privlači veliku pažnju svojim provokativnim izdanjima, ali priznaje da joj je popularnost donela i brojne neprijatne situacije.

Starleta se svojevremeno otvoreno osvrnula na nepristojne poruke i ponude koje je dobijala, otkrivši da su pojedinci bili spremni da izdvoje velike svote novca kako bi proveli vreme sa njom.

Kako je ispričala, na društvenim mrežama suočavala se sa najrazličitijim zahtevima, a pojedine ponude posebno su je šokirale.

"Sve sam zaradila sama"

- Nudili su mi 10.000 evra za intimne odnose. Jedni su mi pisali da bi prodali kravu da provedem noć sa njima. I dalje dobijam ponude na Instagramu, kao i fotografije muških polnih organa. Ja ne ulazim u komunikaciju sa takvim ljudima. Nikad u životu ne bih bila sa nekim za novac. Zaradila sam sve sama i niko ne može da me kupi - ispričala je Stanija.

Ipak, iza današnjeg načina života i luksuza krije se period kada joj život u Americi nije bio nimalo jednostavan. Stanija je u Sjedinjene Američke Države otišla veoma mlada, a početak samostalnog života obeležili su finansijski problemi i velika odricanja.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Kurir Privatna Arhiva

Kako je jednom prilikom otkrila, preko okeana je stigla sa svega 400 dolara, od kojih je morala da pokrije stanovanje, prevoz i hranu. Da bi uspela da se osamostali i finansira kurs za krupijea, bila je primorana da maksimalno štedi, pa je u jednom periodu jela samo jednu jabuku dnevno.

Sa 400 dolara otišla u Ameriku

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo sam radila i štedela, ništa nisam trošila - prisetila se starleta.

Dobijanje posla u kazinu za nju je predstavljalo važnu prekretnicu. Umesto trošenja novca, odlučila je da svaki zarađeni iznos čuva i postepeno gradi finansijsku sigurnost.

Kada je prvi put videla koliko je uspela da uštedi, postavila je sebi još ambiciozniji cilj da zaradi prvih 100.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" - ispričala je Stanija za medije.

Njena priča pokazuje da put do života kakav danas vodi nije bio jednostavan, a starleta ne krije da su joj upravo upornost, rad i odricanje pomogli da dođe do finansijske samostalnosti.

Kurir/Informer