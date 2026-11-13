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Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pred državnim organima nakon što je izmislio da je uhapšen i to objavio na svom zvaničnom Instagram profilu, pokušavao je da opravda svoje ponašanje na društvenim mrežama, a kako nezvanično saznajemo, njegova odbrana znatno se razlikuje od onoga što inače govori u javnosti.

Jutjuber, koji je poznat po provokativnom sadržaju i oštrom načinu komunikacije, tokom razgovora s nadležnima pozivao se na to da je inscenirao svoje hapšenje zarad takozvanog prenkovanja, tj. sadržaja namenjenog zabavi publike.

Skandal

Prema našim saznanjima, Ilić je na sve načine pokušavao da ubedi nadležne da njegove aktivnosti na društvenim mrežama ne treba posmatrati kao nešto ozbiljno, već kao deo posla kojim se bavi i od kojeg zarađuje. Navodno je molio da protiv njega ne bude podneta krivična prijava pravdajući se da takav sadržaj plasira isključivo zbog popularnosti i pregleda, od kojih, kako je objasnio, živi.

1/5 Vidi galeriju U žiži Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Instagram Pritnscreen, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Kurir, Screenshot



Dok pred milionskom publikom često nastupa bez zadrške, ne libi se provokacija i ostavlja utisak čoveka koji se ne obazire na kritike, situacija je, sudeći prema informacijama, pred državnim organima bila drugačija. Tamo je pokušavao da objasni da je reč o njegovom poslovnom modelu i načinu na koji privlači pažnju pratilaca.

Izazivao paniku i nerede

- Imajući u vidu da je objavljivanjem lažnih informacija na svom Instagram profilu B. I. širio paniku u javnosti, protiv njega će biti podneta krivična prijava Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu zbog krivičnog dela izazivanje panike i nereda - navedeno je u saopštenju.